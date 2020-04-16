Коронавирус в Омске, новости на 16 апреля 2020: Закончат ли школы учебу досрочно, когда ждать пика пандемии и продлят ли самоизоляцию

До 22 человек увеличилось число заболевших коронавирусом в Омской области. Цифры продолжают медленно расти. Есть и хорошие новости – от сovid-19 полностью вылечились 9 сибиряков.

- Зарегистрировано 22 подтвержденных случаев коронавируса. Из них 7 детей. Выздоровели и выписаны домой 9 пациентов - шестеро взрослых и трое детей. Еще 13 человек остаются под наблюдением медиков: 6 человек в стационарах и семеро дома без клинических проявлений инфекции, - сообщили в оперштабе при минздраве.

ПЕРЕД ПАСХОЙ ЗАКРЫЛИ ХРАМЫ И КЛАДБИЩА

В Роспотребнадзоре и региональном минздраве при этом готовят омичей к дальнейшему росту заболеваний. Пик пандемии сovid-19 у нас власти прогнозируют на конец апреля (подробнее см. «Компетентно»). Сейчас в правительстве экстренно готовят больницы города к приему большего числа пациентов.

Известный агрегатор такси начал возить медиков бесплатно.Фото: ВКонтакте

- Наша задача развернуть максимальное количество коек в больницах, чтобы быть готовыми к бою. Ситуация сейчас достаточно спокойная, нет резкого роста ОРВИ. Обращаюсь ко всем молодым родителям, активным людям - потерпите! – говорит министр омского здравоохранения Ирина Солдатова. - Ничего страшного не случится, если мы не сходим лишний раз в салон. Посмотрите семейное кино. Наши врачи борются. Эта инфекция очень опасная. Сегодня у вас поднялась температура, а уже завтра вы попадаете в реанимацию. Очень ьважна осторожность внутри семьи. Нужно быть внимательными, особенно к пожилым. Любая одышка, температура непонятная - нужно сразу обращаться к врачам. У нас есть аппараты ИВЛ, чем раньше мы начнем проводить реанимационную помощь и помогать легким дышать и бороться с инфекцией, тем больше шансов на благополучную борьбу. У нас вся надежда на наших врачей. У нас есть ощущение, что мы справимся. Другого выхода просто нет.

В то же время омский губернатор Александр Бурков посетовал на то, что сибиряки не прислушались к мнению правительства. Несмотря на объявленный режим обязательной самоизоляции, горожане продолжают посещать храмы, церкви и кладбища. По этой причине их в итоге и закрыли до 30 апреля. Так что церковных служб на Пасху, видимо, в Омске не будет.

- Особенно тяжело с пожилыми людьми. Они все привыкли делать по своим убеждениям, - признал Александр Бурков.

Не останавливают омичей от посещений храмов и стихийных рынков на улицах даже штрафы. Уже несколько десятков сибиряков наказали на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.

- Мы пытались идти по мягкому пути, особенно злостных штрафовали, а простых граждан старались не штрафовать. Не хотелось в это непростое время складывать на людей дополнительное финансовое бремя, – отметил глава региона. – Дисциплина снизилась, поэтому будем усиливать работу. Я понимаю людей, которые в хорошую погоду не хотят оставаться дома, но выбора нет.

Поэтому в правительстве не исключают, что режим самоизоляции будет снова продлен после 19 апреля. Окончательное решение будет принято в пятницу 17 апреля вечером.

- Расслабляться не надо! Мы считаем, что у нас мало заболевших, и все будет хорошо! Мы не знаем, сколько контактировало людей, - заявил губернатор. - Мы на этой неделе начинаем проверять самолеты, которые прилетают из других регионов нашей необъятной родины. Вирусологи считают, что опасность резкой вспышки существует. Мы будем ориентироваться на их точку зрения – они специалисты и знают, что делать. Если они скажут держать дальше 2 млн жителей на самоизоляции, будем держать.

МЛАДШЕКЛАССНИКОВ ОТПРАВЯТ НА ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ УЖЕ В АПРЕЛЕ?

Много вопросов и у родителей омских школьников. Сибиряки надеялись, что с 19 апреля в городе откроют учебные заведения для старшеклассников. Но шансов на это почти нет. Более того, вчера стало известно, что начальная школа закончит учебный год, скорее всего, досрочно.

В очереди на почту иногда собирается до 30 человек – какая уж тут самоизоляцияФото: ВКонтакте

- Сейчас говорят, что можно вовсе завершить учебный год. Но представьте, дети придут в сентябре, и им придется все это наверстывать. Варианты обсуждаются разные. Оборвать обучение в этом году – это самое простое. Сейчас все нужно сделать очень грамотно. Первые – четвертые классы: мы предлагаем завершить 30 апреля программу по ОБЖ, технологии, физкультуре, внеучебным программам. К 15 мая предлагаем завершить учебный год для начальных классов.

Министр дала понять, что вероятнее всего до летних каникул не выйдут в школы и старшеклассники. Они могут продолжить обучение дистанционно. Видимо, придется и сдвигать выпускные вечера у 11-классников.

- Какой смысл сейчас что-то предполагать? Сложно что-то сказать про выпускные. Если у нас начало экзаменов 8 июня, то все выпускные будут смещены, они будут не в те сроки, в которые планировали, - сказала Татьяна Дернова. - Дай Бог, если мы вообще сможем их провести. Последние звонки – этой май месяц. Я не думаю, что ситуация нам позволит в мае собрать детей. Апрель и май выхода детей в школы с большой долей вероятности уже не будет. Дорогие коллеги, родители и дети: здоровье в приоритете.

ВОПРОС РЕБРОМ

Верить ли официальным цифрам о числе заболевших?

- Боюсь ли я, что подчиненные станут занижать цифры по выявленным случаям коронавируса? Такая опасность всегда есть, - признал омский губернатор. – Для этого и существует система многоуровеневого контроля. Например, полпредство в ежедневном режиме ведет мониторинг всех цифры. Если мы говорим про заболеваемость, то диагноз признает не наше министерство здравоохранения, а федеральный Роспотребнадзор. Учитываются только их данные, и сотрудники министерства не могут на них повлиять. Поэтому, думаю, не должно быть проблем. Контроль идет со всех сторон, общественность активно включилась в процесс.

КОМПЕТЕНТНО

«До мая мы точно пройдем пик пандемии»

Министр здравоохранения Ирина СОЛДАТОВА:

- Когда у нас будет пик пандемии? Мы можем пойти двумя сценариями. Первый — если все-таки все услышат, помогут, изолируются, будут все выполнять. Тогда есть шанс, что у нас все пройдет по легкому сценарию, и всплеск будет в течение 2-3 недель, не завтра. Он уже может начинаться - мы уже чувствуем это, поэтому просим помогать нам и оставаться дома. И второй сценарий, который уже от многих вещей не зависит. Он может быть усугублен тем, что люди буду выходить, общаться, что все уже давно завезено, все переобщались, много инфицированных людей. В итоге вирусная нагрузка дойдет до всех. Ведь вирус может жить 10-14-21 дней - у всех по-разному. Он сильно мутирует, живет долго, очень хитрый и умный. Если рассматривать вероятность серьезного критического пика, то он придется на конец апреля. До мая мы точно пройдем пиковую точку. Но надо готовиться к разным вариантам, мы готовимся к самому худшему.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сибирячку оштрафовали за фейк о погибших от covid-19

Первого человека в Омске уже оштрафовали за размещение неправды о коронавирусе. Девушка написала в соцсетях комментарий о якобы имеющейся у нее информации о двоих местных жителях, умерших от Covid-19.

Омичка полагала, что делает это анонимно, но ее быстро вычислили. Пришлось объяснять полицейским, зачем она пугала выдумкой других людей.

- Вы понимаете, что размещали не достоверную информацию? – поинтересовался у «народного корреспондента» полицейский.

- Я наивная просто, поверила какому-то человеку. Разместила, не подумав. Не знала, что за это грозит, – пояснила та.

- А какую-то цель хотели достичь или что?

- Нет, просто ответила на комментарий.

- Можно сказать, от безделья?

- Да.

- Понимаете ответственность за это?

- Уже да...

Обладательнице чересчур богатого воображения выписали штраф в 30 тысяч рублей.

КСТАТИ

Парад к 9 Мая перенесут

- Массовые праздничные мероприятия мы вряд ли будем проводить 9 Мая. Но День Победы в душе у каждого! Что-то будем еще думать, с переносом торжественного парада и всероссийской акции «Бессмертный полк» на более поздний срок, – подчеркнул Александр Бурков.

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