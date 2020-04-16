2020-04-16T11:00:24+03:00
Общество

В Омске школьники начальных классов завершат учебный год досрочно

Об этом рассказала министр Татьяна Дернова
Анна МИКУЛА
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Дистанционные мучения омских школьников могут, наконец, закончиться.Дистанционные мучения омских школьников могут, наконец, закончиться.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне региональный министр образования Татьяна Дернова ответила на вопросы омичей в эфире «Радио России». В частности она высказалась по поводу предложения досрочно завершить учебный год из-за введенного в регионе режима полной самоизоляции – она против.

– Дети придут в сентябре, и им придется все это наверстывать. Варианты обсуждаются разные. Оборвать обучение в этом году – это самое простое. Сейчас все нужно сделать очень грамотно, – сказала Дернова. – Первые – четвертые классы: мы предлагаем завершить 30 апреля программу по ОБЖ, технологии, физкультуре, внеучебным программам. К 15 мая предлагаем завершить учебный год для начальных классов.

Вспомнив свой педагогический опыт, Дернова рассказала, что у каждого учителя в мая появляются резервные уроки, которые можно и не проводить. В таком случае каникулы действительно могут начаться досрочно.

Также министр призвала учителей не задавать слишком много и предложила новые сложные темы оставить на следующий год.

График работы следует составалять исходя из того, что ученики средних и старших классов должны проводить за компьютером не более получаса, школьники начальных классов – не более 15 минут. Далее им рекомендуется делать задания офлайн.

– Я снова обращаюсь к педагогам: будьте человеком, поставьте себя на место родителей. Представьте, вы приходите домой в 19 часов с работы, у вас два школьника и один компьютер. Сколько времени вы можете потратить на выполнение заданий с детьми? Не нужно устанавливать жесткие сроки, к какому времени задание должно быть выполнено. У меня тоже сегодня битва будет: компьютер один, муж и сын работают на удаленке, – призналась Татьяна Дернова.

Министр рекомендовала учителям выставлять оценки, ориентируясь на результаты первых трех четвертей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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