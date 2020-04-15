Новые случаи заболевания коронавирусом в Омске - двое сибиряков попали в больницу
Стало известно о новых случаях заболевания коронавирусом в Омской области. Об этом сообщает оперативный штаб при минздраве.
- В Омской области зафиксировано еще 2 случая COVID-19. Заболели 51-летний мужчина и женщина в возрасте 49 лет. Оба пациента лежат в стационаре и получают необходимое лечение, - пояснили там.
Таким образом, общее количество пациентов с коронавирусом достигло в Омской области 22 человек. Ранее COVID-19, предварительно, нашли у пятерых сотрудников ТГК-11. Сейчас власти ждут подтверждения по ним. Сегодня министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова спрогнозировала ухудшение ситуации с коронавирусом в регионе. По ее мнению, пик пандемии COVID-19 в Омске придется на конец апреля, но больницы и врачи готовы к этому. А губернатор не исключил продления самоизоляции и после 19 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU