Отменят ли Парад Победы 9 мая 2020 в Омске

В омском правительстве готовятся к ухудшению ситуации с коронавирусом в регионе. Сегодня глава минздрава Ирина Солдатов заявила, что власти ждут пика пандемии в Омске в конце апреля. Губернатор же дал понять, что в привычном виде парада к 9 Мая, скорее всего, из-за коронавируса не будет. Об этом глава региона сообщил на своей пресс-конференции.

– Массовые мероприятия мы вряд ли будем проводить. Но День Победы в душе у каждого! - считает Александр Бурков. - Что-то будем еще думать, с переносом торжественного парада и всероссийской акции «Бессмертный полк» на более поздний срок.

Добавим, что проведение парада к 9 Мая омский губернатор поставил под сомнение еще в начале апреля. Тогда он сказал, что нет задачи встретить праздник любой ценой.

- Ничего предсказать сейчас невозможно. Нет задачи отметить праздник любой ценой. Если ситуация будет критическая, сложная, тогда, наверное, найдут какие-то другие формы празднования. Возможно, парад будет перенесен, - сказал тогда губернатор. - Всё возможно. Мы должны быть ко всему готовы. Для нас главное то, что Победа – в душе, в сердцах людей. Как отпраздновать – мы всегда найдем варианты.