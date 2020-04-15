В Омске перед Пасхой из-за covid-19 закрывают для посещений все храмы

В Омской области решено закрыть все храмы и церкви для посещения прихожан. Такую меру ввел главный санитарный врач региона Александр Крига. По его мнению, сейчас нужно максимально ограничить появление мест массового скопления людей. А верующие омичи продолжали ходить в храмы на службы. Причем в чаще всего это люди преклонного роста - то есть группа риска по коронавирусу. Такой вывод можно сделать из фотографий в соцсетях, которые появлялись со служб в церквях во время самоизоляции. Людей не остановило даже то, что в мэрии вынужденно заблокировали транспортные карты - чтобы омичи сидели дома. Прихожан просят оставаться в своих квартирах даже несмотря на то, что впереди пасхальная неделя.

В омском правительстве и Роспотребнадзоре, видимо, не поверили в сознательность сибиряков. Поэтому решили закрыть от посещений все церкви и храмы региона до 30 апреля. В епархии пока не отреагировали и не прокомментировали решение властей.

Кстати, омские кладбища тоже закрыли для посещений. Теперь они открыты лишь для погребений. Прийти на могилу родственника, чтобы помянуть его или прибраться там, до 30 апреля нельзя.

КСТАТИ

Стало известно, где омичи могут сдать тест на коронавирус (далее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Мы готовимся к самому худшему»: Глава минздрава назвала сроки пика пандемии коронавируса в Омске (далее)

В ТЕМУ

Новые случаи коронавируса в Омске: Covid-19 нашли у пятерых сотрудников ТГК-11 (далее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Пришли врачи в химзащите и запретили всем 14 дней выходить на улицу»: В Омске из-за больного коронавирусом на карантин попал весь подъезд (далее)

КСТАТИ

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Омске: губернатор назвал, какие штрафы предусмотрены (далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продление нерабочей недели в Омской области: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции и как будет работать транспорт (далее)

ТОЛЬКО У НАС

Причины выхода из квартиры в Омске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей (далее)

В ТЕМУ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: до какого числа продлится и как будет действовать (далее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стало известно, как в Омской области ходят маршрутки из-за угрозы коронавируса (далее)

КСТАТИ

Коронавирус в Омске, последние новости на 31 марта 2020 года: Трое заболевших и активизировавшиеся мошенники (далее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Можно ли выгуливать животных в Омске в период самоизоляции (далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: будет ли введен и для кого (далее)

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: Что значит режим самоизоляции, куда выходить запрещено, а куда можно (далее)

НА ЗАМЕТКУ

Первые заболевшие коронавирусом в Омске: «У семьи, прилетевшей из ОАЭ, болезнь протекает легко» (далее)

ВАЖНО!

Нерабочая неделя в Омске: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года (далее)