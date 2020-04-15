«Мы готовимся к самому худшему»: Глава минздрава назвала сроки пика пандемии коронавируса в Омске

Глава омского минздрава Ирина Солдатова подробно объяснила, что сейчас происходит с коронавирусом в регионе. Также она рассказала, как врачи готовятся к возможному всплеску заболеваний.

- Наша задача развернуть максимальное количество коек в больницах, чтобы быть готовыми к бою. Ситуация сейчас достаточно спокойная, нет резкого роста ОРВИ. Обращаюсь ко всем молодым родителям, активным людям - потерпите! - сказала Ирина Солдактова в эфире 12 канала. - Ничего страшного не случится, если мы не сходим лишний раз в салон. Посмотрите семейное кино. Наши врачи борются. Эта инфекция очень опасная. Сегодня у вас поднялась температура, а уже завтра вы попадаете в реанимацию. Очень ьважна осторожность внутри семьи. Нужно быть внимательными, особенно к пожилым. Любая одышка, температура непонятная - нужно сразу обращаться к врачам. У нас есть аппараты ИВЛ, чем раньше мы начнем проводить реанимационную помощь и помогать легким дышать и бороться с инфекцией, тем больше шансов на благополучную борьбу.

По словам министра, дети очень легко переносят коронавирус. Это показали наблюдения за пациентами в Омске.

- Дети, кстати, очень легко переносят коронавирус. Мы посмотрели группу детей от 3 до 10 лет. Они все прошли болезнь без симптомов, играли, были активными. Только у одного малыша были легкие признаки ОРВИ, поэтому мы поместили его с мамой в больницу понаблюдать.

Подробно министр омского здравоохранения остановилась и на работе врачей и готовности больниц к приему пациентов с коронавирусом.

- Все говорят, можно просто подготовиться к коронавирусу. Но мы хотим пойти другим путем. Все медицинским сообществом мы должны на уровне чутья понимать и чувствовать, какого пациента нужно срочно везти и лечить в больнице, а кого можно просто понаблюдать. А этого вообще не надо госпитализировать. Как только мы пропустим это через себя, станет легче. Сейчас у нас 600 коек, если будет необходимость готовятся БСМП-2, МСЧ-4, областная больница, если это потребуется. Мы готовы - уже идут работы, закупаем оборудование, ставим везде шлюзы, чтобы отсекать зараженных пациентов. Это позволит развести разных пациентов по разным больницам, чтобы обезопасить врачей.

Стало известно и о том, что одна из частных клиник получила право на проведение тестов на коронавирус. Но пока это медучреждение проводить их не может. Чиновница объяснила, почему.

- Частным клиникам разрешено тестировать их на коронавирус только здоровых людей. Но в нашей области действует режим самоизоляции. Частная клиника в Омске получила разрешение на эти тесты, но пока они не имеют право принимать пациентов. Потому что может быть очередь людей, которые бросятся в эту клинику. А у любого с виду здорового человека может быть коронавирус. У нас вся надежда на наших врачей. У нас есть ощущение, что мы справимся. Другого выхода просто нет. Мы постоянно изучаем этот вирус. Но ни один регион не может быть готов к этой ситуации, - сказала Солдатова.

ВОПРОС РЕБРОМ

Когда в Омске будет пик пандемии covid-19?

- Когда у нас будет пик пандемии? Мы можем пойти двумя сценариями. Первый — если все-таки все услышат, помогут, изолируются, будут все выполнять. Тогда есть шанс, что у нас все пройдет по легкому сценарию, и всплеск будет в течение 2-3 недель, не завтра. Он уже может начинаться - мы уже чувствуем это, поэтому просим помогать нам и оставаться дома, - ответила изданию министр Ирина Солдатова. - И второй сценарий, который уже от многих вещей не зависит. Он может быть усугублен тем, что люди буду выходить, общаться, что все уже давно завезено, все переобщались, много инфицированных людей. В итоге вирусная нагрузка дойдет до всех. Ведь вирус может жить 10-14-21 дней - у всех по разному. Он сильно мутирует, живет долго, очень хитрый и умный. Если рассматривать вероятность серьезного критического пика, то он придется на конец апреля. До мая мы точно пройдем пиковую точку. Но надо готовиться к разным вариантам, мы готовимся к самому худшему. Мы можем закрыть 4 больницы, которые будут стоять и ждать этих пациентов с коронавирусом, закрывать другие больницы, чтобы в любой момент быть готовыми.

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