Стало известно, где омичи могут сдать тест на коронавирус

Из-за напряженной ситуации с распространением коронавируса горожане интересуются, где в Омске можно пройти тест на Covid-19.

На данный момент в обязательном порядке на эту смертельно опасную заразу проверяют тех, кто вернулся из-за границы потенциально опасных регионов России, а также людей с симптомами ОРВИ и медработников.

Тесты на Covid-19 разрешено проводить нескольким омским учреждениям, где для этого есть необходимые возможности. Вот их список:

– ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»;

– ФБУН «Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций» (Роспотребнадзор);

– медицинаская организация министерства здравоохранения Омской области – БУЗОО Центр по борьбе со СПИДом;

негосударственное медицинское учреждение – «Центр современной медицины «Евромед».

По состоянию на 14 апреля в регионе проведено 14 636 тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора.

Еще до недавнего времени сдать такие анализы просто по желанию было нельзя. Теперь появилась возможность массово тестировать сотрудников предприятий, которые сейчас работают. А уже в ближайшее время сдать тест на коронавирус на платной основе сможет любой омич.