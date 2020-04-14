Губернатор Александр БУРКОВ: Нужно было найти баланс между интересами омичей, государства и бизнеса!

Правительством Омской области режим обязательной самоизоляции продлен до 19 апреля. Такое решение озвучил губернатор Александр Бурков. На такие меры власти пошли вынужденно, чтобы противостоять распространению коронавирусной инфекции. Если посмотреть на число заболевших, можно сделать вывод - пока омскому правительству это удается.

«Откроем все организации - получим вспышку заболеваний»

Сейчас важно не допустить вспышки covid-19. Накануне принятия решения глава региона откровенно сказал омичам, что правительству предстоит найти непростой баланс между интересами жителей, бизнеса и власти.

- Необходимо найти баланс между интересами государства, бизнеса и простого гражданина. Первые должностные лица регионов должны принимать соответствующие решения с учетом специфики ситуации на своей территории. Нам важно у нас, в Омской области, учесть рекомендации врачей по определению режима изоляции и не забывать при этом еще и об интересах бизнеса, налогоплательщиках, от которых зависит функционирование всей бюджетной сферы, - сказал тогда губернатор. - С одной стороны, для сдерживания распространения коронавируса можно ввести жесткие меры по отношению к бизнесу, ограничив работу предприятий и организаций. Соответственно, будем терять в налогах. С другой стороны, откроем все - получим скачок заболеваемости опасной инфекции. Найти этот баланс будет непросто.

Тем не менее омскому правительству, кажется, это удалось. По настоянию санитарных врачей режим самоизоляции продлили до 19 апреля. Но и бизнесу власти пошли навстречу. Части предприятий разрешили начать работу, но с обязательным соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора (подробнее см. «Официально»). Это организации в таких сферах, как обрабатывающие производства, строительство, добыча камня, песка и глины. Без них не сможет функционировать дорожная отрасль. Организации в сфере архитектуры, инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, организации по чистке, уборке, включая дезинфекцию зданий и оборудования, в сфере деятельности автомобильного грузового транспорта. Салонам красоты и парикмахерским вопреки ожиданиям работать все-таки пока не разрешено.

Меры соцподдержки для омичей

Главный санитарный врач региона Александр Крига объяснил, почему все-таки самоизоляцию продлили. И как важно ее соблюдать.

- Если ослабить мероприятия, можем получить резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Предлагаем продлить режим самоизоляции, только за счет этого у нас как раз нарастание идет медленно. Есть возможность лучше подготовиться к осложнению обстановки, будет больше времени на подготовку госпитальных баз и лабораторных служб, - сказал глава омского Роспотребнадзора Александр Крига.

Нельзя не отметить меры социальной поддержки, которые на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией оказываются жителям руководством страны и региона. Теперь пособие в размере 5218 рублей будут получать омские семьи с детьми от 3 до 7 лет, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Кроме того, малоимущим семьям начнут оказывать и продуктовую помощь. Списки формируют комплексные центры региона. Соцработники доставляют на дом наборы из круп, муки, сахара, подсолнечного масла, консервов, сладостей и др. Продуктовую помощь уже получили более 100 семей. Заявители обращаются в Единый консультационный центр по вопросам коронавируса, там омичам сообщают контактные данные комплексных центров социального обслуживания населения по месту жительства.

Оказывается помощь и безработным. Центры занятости начнут поиск подходящих вакансий после заполнения заявления и резюме на сайте. Новый порядок не требует предоставления копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Всю информацию центры занятости уточняют путем межведомственного взаимодействия.

Если 10 дней поиска работы не увенчались успехом, на 11 день заявителю назначат пособие по безработице. Его в Омской области сегодня получают более 10 тыс. человек.

Меры поддержки оказываются и пенсионерам. Более 2,5 тысяч омских социальных работников бесплатно ежедневно доставляют продукты и лекарства пожилым и маломобильным людям.

- Ключевое, что сказал президент страны всем губернаторам на совещании, - использовать федеральную помощь, а она колоссальная, максимально эффективно и оперативно, - подчеркнул Александр Бурков.

Официально

«Мы в начале пути - нас ждет пик заболеваемости»

Глава Роспотребнадзора Омской области Александр КРИГА:

- Мы находимся только в самом начале пути, самого процесса. Нас еще ожидает пиковый подъем заболеваемости. Для того чтобы нам пройти его с наименьшими потерями, нужно понимать, что только режим строгой самоизоляции может нас уберечь от самого сложного и тяжелого эпидемического подъема. Поэтому я призываю все население Омской области строго соблюдать режим самоизоляции. Выполняйте все требования санитарных врачей, медицинских работников, не выходите из дома. Одновременно мы предписываем всем промышленным организациям Омской области, которые будут работать, выполнять очень жесткий режим по предписаниям Роспотребнадзора. Это обязательное участие медицинских работников в контроле за соблюдением противоэпидемических мероприятий и профилактических мер по предупреждению коронавирусной инфекции. Обязательны фильтры на пропускных пунктах каждого предприятия, измерение температуры при входе на предприятие. В течение рабочего дня также предусматриваются обязательное измерение температуры, осмотр медицинским работником всех сотрудников предприятиях.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Больницы региона готовы принять больных

В омском минздраве тем временем провели большую работу. Больницы региона готовы работать в условиях пандемии, если потребуется. В случае распространения инфекции медучреждения перепрофилируют для оказания специфической помощи. Рассматриваются 6 больниц, БСМП-2 будет одной из базовых. Там есть стационар из 9 профильных отделений на 430 коек. Если потребуется, количество больничных коек увеличат.

Врачам, которые на передовой борьбы с коронавирусом, назначат выплаты. Пока это коснется 84 медиков. В дальнейшем количество поощренных медиков будет увеличиваться. На дополнительные выплаты с апреля выделяется 76,9 миллионов рублей.

Кстати

Самые важные вопросы о covid-19*

1.Сосед на карантине, но гуляет по улице. Что мне делать?

- Если вы уверены, что ваш сосед на карантине и продолжает свободно передвигаться по городу, необходимо об этом сообщить в полицию или позвонить в Единый информационный центр по вопросам коронавируса 8-800-350-46-96. За нарушение режима соседу будет грозить штраф.

2.Верить ли объявлениям на подъездах, предлагающим обработку квартир от коронавируса?

- Специфической обработки от коронавируса нет. Нужно просто делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами - подойдет простая хлорка в разумных концентрациях. Проветривайте помещения и старайтесь не впускать в дом никого, кроме тех, кто с вами живет.

3. Могу ли я съездить на дачу?

- С 4 апреля ограничено движение из районов в Омск и обратно. Приостановлена работа межмуниципального пассажирского транспорта. Беспрепятственно передвигаться на личном или служебном автомобиле можно только при наличии справок и документов от работодателя. На сайтах администраций муниципальных районов указан перечень организаций, имеющих право выдавать справки сотрудникам. От поездок на дачу в период самоизоляции придется воздержаться.

4. Мне 65 лет, родных нет. Не могу обеспечивать свой быт. Что делать?

- Нужно позвонить в центр соцобслуживания по месту жительства. В омском регионе их 38. В каждом муниципальном районе и каждом округе Омска действует свой МФЦ. Совместно с соцработниками доставкой занимаются волонтеры. Им можно позвонить по телефону 23-65-70 и передать свою заявку. Прием звонков осуществляется ежедневно с 9.00 до 21.00. В штабе Общероссийского народного фронта работает круглосуточная горячая линия: 8-800-200-34-11.

* по данным горячей линии

Важно

Единый кол-центр Омской области по вопросам профилактики коронавируса:

8-800-35-04-696