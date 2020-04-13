2020-04-13T10:15:54+03:00
Общество

Новые случаи коронавируса в Омске: Covid-19 нашли у пятерых сотрудников ТГК-11

Пока результаты предварительные, на предприятии ждут их подтверждения Роспотребнадзором
Анна МИКУЛА
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У пчтерыах сотрудников ТГК-11 положительные результаты тестов на коронавирус.У пчтерыах сотрудников ТГК-11 положительные результаты тестов на коронавирус.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 13 апреля, стало известно, что коронавирусом, возможно, заражены пятеро сотрудников еще одного крупного омского предприятия – ТГК-11. В энергетической компании эту информацию уже подтвердили.

– На предприятии было проведено оперативное тестирование всех сотрудников, задействованных сейчас на производстве, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ТГК-11. – У пятерых из них анализы на коронавирус оказались положительными. Все они изолированы и находятся под наблюдением медиков. Остальные сотрудники, которые поддерживают бесперебойное энергоснабжение Омска, обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. Все ТЭЦ работают в штатном режиме.

Также в пресс-службе ТГК-11 подчеркнули: утверждать, что сотрудники действительно заражены коронавирусной инфекцией пока преждевременно. Сейчас ждут вердикта новосибирского центра «Вектор». Только после этого Управление Роспотребнадзора сможет окончательно подтвердить диагноз.

Напомним, на днях также выявлено два заболевших на еще на одном омском промышленном гиганте – нефтеперерабатывающем заводе. Там заболевших также выявили во время собственного обследования, проводившегося на предприятии. У этих омичей диагноз уже подтвержден, они проходят лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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