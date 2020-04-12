Новые случаи заражения коронавирусом в Омске: Covid-19 подтвержден еще у двоих пациентов
По свежей информации регионального минздрава, в Омской области выявлено два новых случая заражения Covid-19. Эти пациенты уже госпитализированы. Всего в Омске диагноз подтвержден у 19 местных жителей, в том числе – у семерых детей.
– Пятеро пациентов уже покинули больничные стены. Все остальные находятся под постоянным присмотром медиков, – рассказали в пресс-службе областного минздрава. – У большинства из них бессимптомное течение болезни или незначительные проявления ОРВИ. Всем, кому это необходимо, оказывается медикаментозная и врачебная помощь. В тяжелом состоянии по-прежнему один пациент старшей возрастной группы, он стабилен.
Если раньше все выявленные случаи носили только завозной характер, то теперь коронавирусная инфекция выявлена даже у тех, кто не выезжал за пределы региона.
– Среди заболевших есть и те, кто побывал за границей, и те, кто имел тесный контакт с вирусоносителями уже на территории России, – сообщили в ведомстве. – Проблема перестала носить характер «далекой истории», именно поэтому очень важны меры самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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