2020-04-10T16:54:03+03:00
Общество

«Омскую область еще ждет пик и подъем заболеваемости»: Главный санитарный врач региона высказался о ситуации с коронавирусом

По мнению главы Роспотребнадзора Александра Криги, единственный способ борьбы с covid-19 - режим жесткой самоизоляции
Станислав МУХИН
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ФОТО: Омская губернияФОТО: Омская губерния
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Режим обязательной самоизоляции в Омской области продлен как минимум до 19 апреля. На сегодня в регионе 14 заболевших коронавирусом. Ранее еще троих человек выписали из больницы. Глава Роспотребнадзора Александр Крига высказался о ситуации с коронавирусом в Омской области.

- Мы еще только в начале эпидемиологического процесса. Нас ожидает еще пик заболеваемости коронавирусом. Чтобы пройти этот пик с наименьшими потерями, нам нужно понять - только соблюдения жесткого режима самоизоляции поможет избежать региону тяжелых последствий и подъем заболеваемости, - сказал главный санитарный врач Александр Крига.

Он также призвал омичей неукоснительно соблюдать режим жесткой самоизоляции и оставаться дома. Продление режима Крига назвал очень сложным решением.

- Понятно, что экономика и бизнес не должны стоять. Они должны работать. При этом запущенные предприятия должны строго соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора. Должны стоять фильтры на входе у сотрудников, медицинский работник должен контролировать состояние людей и измерять их температуру, - сказал глава Роспотребнадзора.

Добавим, что принято решение о разрешении работы компаниям в обрабатывающей отрасли, предприятиям строительства и архитектуры, транспортным компаниям и автосервисам. Вопреки ожиданиям многих родителей школы и садики пока будут закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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