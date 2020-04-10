Платная медицинская помощь на дому: какие услуги доступны омичам

Сегодня, отправляясь на работу со справкой в кармане, работая дома в удаленном режиме, соблюдая карантин или самоизоляцию, большинство людей проживают важный исторический момент и пересматривают свои ценности:

- начинают больше ценить родных, осознают, как им нужна забота и поддержка;

- пересматривают взгляды на рабочие процессы, исключив личное присутствие и сосредоточившись на целях;

- возвращают уважение к науке и медицине, становятся лояльнее к педагогам;

- и самое главное - наконец ощущают истинную значимость здоровья.

Чтобы сохранить здоровье, свое и своих близких, врачи рекомендуют оставаться дома. В случае появления любых признаков острой респираторной вирусной инфекции (повышенная температура, чувство заложенности носа, потеря обоняния, боль в горле, кашель, затруднение дыхания) необходимо обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций!

Также, если потребуется медицинская помощь широкого профиля, безопасным решением будет воспользоваться услугой вызова врача на дом.

Специалисты Центра помощи на дому клиники «Евромед» окажут поддержку и детям, и взрослым:

1.Детское здоровье

Если есть причины для беспокойства о состоянии новорожденного ребенка, вопросы по его росту и развитию, появились любые тревожные симптомы, можно вызвать на дом врача-неонатолога.

Детей постарше на дому осмотрит врач-педиатр - он выявит отклонения в состоянии здоровья и поможет их скорректировать.

2.Здоровье взрослых

Взрослым пациентам по общим вопросам может потребоваться консультация терапевта – врача общей практики, который на дому соберет анамнез, изучит жалобы, проведет осмотр, назначит исследования (забор анализов также возможен в домашних условиях), выявит факторы риска развития заболевания, выдаст назначения, при необходимости предложит госпитализацию, выдаст больничный лист.

Кроме того, на дому смогут оказать профессиональную помощь и врачи узких специальностей:

Врач-кардиолог

При повышенном давлении, подозрении на наличие или наличии сердечно-сосудистых заболеваний врач-кардиолог не только проведет профессиональный осмотр и консультацию, но тут же проведет инструментальную диагностику: ЭКГ, ЭхоКГ, холтеровское мониторирование.

Врач-травматолог

Консультация и помощь травматолога на дому может потребоваться как при врожденных, так и приобретенных нарушениях опорно-двигательного аппарата (ушибы, переломы, растяжения, сколиоз, артрит, артрозы, межпозвоночная грыжа).

Врач-невролог

К данному специалисту необходимо обратиться при головных болях, болях в шее, пояснице, пациентам с нарушениями сна, эпилепсией, диагнозами Паркинсон, Альцгеймер и с другими заболеваниями центральной или периферической нервной системы.

Врач-хирург

Абсцессы, раны, нагноившиеся гематомы – повод вызвать на дом квалифицированного врача-хирурга и довериться его рекомендациям.

Врач-уролог

Проблемы с мочеиспусканием и болезненные ощущения, цистит, уретрит, пиелонефрит и необходимость замены надлобкового дренажа – в подобных случаях врач-уролог на дому окажет помощь для определения диагноза и по возможности назначения амбулаторного лечения. В ситуациях, когда амбулаторное лечение невозможно, даётся направление в специализированный стационар.

Врач анестезиолог-реаниматолог

Пациенты с тяжелыми неврологическими или онкологическими заболеваниями могут нуждаться в комплексной поддержке на дому. В перечне возможностей: обезболивание, введение назогастрального зонда, мочевого катетера, замена трахеостомы, организация лечебного питания, внутривенные, внутримышечные введения, уходовые мероприятия.

При необходимости специалисты Центра помощи на дому проведут лечебные манипуляции:

- снятие интоксикационного (алкогольного) синдрома;

- перевязки ран;

- снятие швов;

- внутримышечные инъекции;

- капельницы.

Кроме указанных специалистов, на дом выезжают врач-эндокринолог, психотерапевт, онколог, ревматолог, офтальмолог (при острой боли к немобильным пациентам), пульмонолог.

ВЫЗОВ НА ДОМ специалистов Центра «Евромед» - ежедневно с 8.00 до 20.00 по телефону 8 (3812) 330-333

В случае возникновения неотложной (экстренной) ситуации необходимо вызвать скорую помощь. СКОРАЯ ПОМОЩЬ Центра «Евромед» доступна в круглосуточном режиме по т. 8 (3812) 330-003.

Берегите себя и близких!