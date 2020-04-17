2020-04-17T15:08:08+03:00
Общество

«Я целый день сижу с ребенком дома!»: В Омске массово останавливают нарушителей карантина

Пока с ними просто провели профилактическую беседу [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: УМВД России по Омской областиФото: УМВД России по Омской областиФото: vk.com
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Омские силовики продолжают массово патрулировать улицы и отлавливать нарушителей режима самоизоляции. Одни горожане объясняют выход из дома необходимостью погасить ипотечный кредит в банке. Другие пытаются обмануть полицейских, рассказывая, что им разрешено работать в эти дни и передвигаться по городу – но при этом отдыхать на лавочке возле Театральной площади. «Задерживали» и мамочек с колясками, на которых заточение в четырех стенах действует особенно плохо.

– Мы стараемся не нарушать, – рассказала полицейским одна из них. – У меня муж – врач, целыми днями на работе. Как мне быть? Вы меня теперь оштрафуете?

– Нет, просто делаем вам предупреждение, – сказали правоохранители.

В большинстве случаев полицейские стараются ограничиться профилактической беседой с нарушителями. Тем не менее, омичей настоятельно просят не выходить на улицу без крайней необходимости. По данным на 17 апреля, в регионе зарегистрировано 26 случаев заражения Covid-19.

Охрана порядка на улицах Омска.Видео: пресс-служба УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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