Стало известно, что будет с режимом самоизоляции в Омской области после 12 апреля

До 12 апреля действовал режим обязательной самоизоляции в Омской области. Это значит, что выходить из дома можно было лишь в ближайший магазин или аптеку. Все торговые комплексы, и не продуктовые магазины закрыты.

Президент продлил нерабочие дни до конца апреля, но дал губернаторам регионов право самим решать, продлевать самоизоляцию или нет. При принятии решений на местах должна учитываться эпидемиологическая обстановка. В Омской области было 15 заболевших коронавирусом, трое из которых уже выписаны из больницы. Ранее областной союз направлял губернатору Буркову экстренное письмо, в котором просил не ограничивать надолго работу всех предприятий города. По мнению бизнесменов, ряду компаний это грозит банкротством, а омичам - потерей рабочих мест.

Свое решение, продлевать режим обязательной самоизоляции с 13 апреля или нет, губернатор Бурков обещал сегодня. Он заявлял, что предстоит найти непростой баланс между интересами жителей, бизнеса и власти. И вот областном правительстве озвучили свое решение губернатора:

– На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принято решение о продлении режима самоизоляции на территории Омской области до 19 апреля. Одновременно принято решение о разрешении работы в обрабатывающей отрасли, предприятиям строительства и архитектуры, транспортным компаниям и автосервисам. Вопреки прогнозам, салоны красоты и парикмахерские остаются закрытыми, так же, как и детские сады, – говорится в официальном сообщении.

Вопреки ожиданиям многих родителей школы и садики в Омской области пока будут закрыты.

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