Стоматология «Семейная» ввела онлайн консультирование

Если у вас заболел зуб, а возможности выйти из дома нет, то теперь можно получить консультацию квалифицированного стоматолога клиники «Семейная» в интернете – это медицинское учреждение ввело услугу «Онлайн - консультация стоматолога. Кроме того, в клинике ведется прием пациентов по острой боли.

Воспользоваться онлайн консультацией могут все, у кого есть проблемы с зубами, но самому трудно оценить насколько срочно идти к врачу. Сейчас лишний раз не стоит рисковать и выходить на улицу, поэтому онлайн консультация – это хороший способузнать мнение специалиста о проблеме.

Исполняя Постановления главного государственного санитарного врача по Омской области «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в Омской области», в клинике «Семейная стоматология» с 30.03.2020 года проводится следующее:

- введено ограничение на проведение профилактических осмотров и консультаций;

- осуществляется прием пациентов с острой болью, не находящихся на карантине и не имеющих признаков ОРВИ;

- введен усиленный режим кварцевания, проветривания помещений, обеззараживания поверхностей антисептиками.

При этом администрация стоматологии «Семейная» просит пациентом соблюдать следующие несложные правила:

-приходить на прием к стоматологу не более, чем за 5 -10 минут до назначенного времени;

- попросить сопровождающих лиц на время, пока проходит лечение, подождать вас вне клиники, чтобы избежать скопления посетителей в холлах;

- при входе в клинику обработать руки антисептиком в локтевом дозаторе около лавочки для надевания бахил или пройти в туалетную комнату и вымыть руки с мылом.

Если вас беспокоят проблемы полости рта — вам помогут в клинике «Семейная»! Получить консультацию можно по телефону: 45-05-25

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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