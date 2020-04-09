Стоматология «Семейная» ввела онлайн консультирование
Если у вас заболел зуб, а возможности выйти из дома нет, то теперь можно получить консультацию квалифицированного стоматолога клиники «Семейная» в интернете – это медицинское учреждение ввело услугу «Онлайн - консультация стоматолога. Кроме того, в клинике ведется прием пациентов по острой боли.
Воспользоваться онлайн консультацией могут все, у кого есть проблемы с зубами, но самому трудно оценить насколько срочно идти к врачу. Сейчас лишний раз не стоит рисковать и выходить на улицу, поэтому онлайн консультация – это хороший способузнать мнение специалиста о проблеме.
Исполняя Постановления главного государственного санитарного врача по Омской области «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в Омской области», в клинике «Семейная стоматология» с 30.03.2020 года проводится следующее:
- введено ограничение на проведение профилактических осмотров и консультаций;
- осуществляется прием пациентов с острой болью, не находящихся на карантине и не имеющих признаков ОРВИ;
- введен усиленный режим кварцевания, проветривания помещений, обеззараживания поверхностей антисептиками.
При этом администрация стоматологии «Семейная» просит пациентом соблюдать следующие несложные правила:
-приходить на прием к стоматологу не более, чем за 5 -10 минут до назначенного времени;
- попросить сопровождающих лиц на время, пока проходит лечение, подождать вас вне клиники, чтобы избежать скопления посетителей в холлах;
- при входе в клинику обработать руки антисептиком в локтевом дозаторе около лавочки для надевания бахил или пройти в туалетную комнату и вымыть руки с мылом.
Если вас беспокоят проблемы полости рта — вам помогут в клинике «Семейная»! Получить консультацию можно по телефону: 45-05-25
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