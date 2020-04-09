Коронавирус в Омске, последние новости на 9 апреля 2020: Продлят или нет самоизоляцию после 12 апреля и что известно о состоянии новых заболевших covid-19

Пока удается сдерживать массовое распространение коронавируса в Омской области. Число заболевших растет, но не значительно. Все меньше и сибиряков под домашним карантином.

ЗАБОЛЕЛ РЕБЕНОК ПОСЛЕ ЭМИРАТОВ И ТРОЕ РАБОЧИХ ОНПЗ

- Под наблюдением медиков на дому находятся 1995 омичей, сняты с учета - 8125 человек. У 15 пациентов подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. Утром встретили 3 борта - 320 пассажиров. Признаков ОРВИ ни у кого нет. За всеми будет установлено медицинское наблюдение, - уточнили в оперштабе.

Стало известно и кто заразился. Обнаружили covid-19 у троих работников нефтезавода. Там все последние дни сотрудников тестировали на коронавирус. О случаях заражения рассказали на самом предприятии.

- В ходе обследования предварительно выявлено 3 случая инфицирования. При этом у выявленных сотрудников отсутствуют внешние симптомы заболевания, - рассказали «Комсомолке» на ОНПЗ. - Приняты необходимые меры по изоляции сотрудников и недопущению распространения вируса. Контроль их состояния осуществляют специалисты городской поликлиники и поликлиники ОНПЗ.

Еще одним заболевшим стал ребенок, который в марте с родителями летал отдыхать в Эмираты. Семья находилась на домашнем карантине после возвращения. Всем им на десятые сутки сделали тест на коронавирус. И он оказался положительным только у мальчика.

- Ребенок чувствуется себя хорошо. Пока болезнь протекает у него без симптомов, - пояснили в оперштабе.

САМОИЗОЛЯЦИЮ ОТМЕНЯТ?

Повис в воздухе сейчас самый главный вопрос для омичей – будет ли продлен режим обязательной самоизоляции. Пока он действует до 12 апреля. Ранее к губернатору обратились с экстренным письмом омские бизнесмены. Они попросили главу региона не затягивать с ограничительными мерами и как можно скорее открыть все неработающие сейчас организации в городе. В противном случае, по мнению коммерсантов, многим фирмам грозит банкротство, а омичам – безработица.

- С учетом необходимости соблюдения баланса между нормальным функционированием бизнеса, экономики в целом и принимаемыми мерами в контексте относительно благополучной эпидемиологической ситуации в Омске просим рассмотреть прекращение ограничений на деятельность организаций и передвижение граждан с 13 апреля, - обратились к губернатору предприниматели.

Лед, кажется, тронулся после совещания президента с губернаторами. Примерно об этом же говорил и Владимир Путин. Он дал понять: массово закрывать все без разбора не стоит. Каждому региону нужно принимать решение продлевать или нет режим самоизоляции исходя из своей обстановки с коронавирусом.

Сразу же после совещания с президентом Александр Бурков намекнул, что с ряда предприятий ограничения снимут, скорее всего, уже к выходным. А решение продлевать или нет, режим обязательной самоизоляции в омском правительстве примут в пятницу, 10 апреля. По словам главы региона, ему предстоит найти непростой баланс между интересами жителей, бизнеса и государства.

- Нам важно у нас, в Омской области, учесть рекомендации врачей по определению режима изоляции и не забывать при этом ещё и об интересах бизнеса, налогоплательщиках, от которых зависит функционирование всей бюджетной сферы, - подчеркнул губернатор Бурков. - С одной стороны, для сдерживания распространения коронавируса можно ввести жёсткие меры по отношению к бизнесу, ограничив работу предприятий и организаций. Соответственно, будем терять в налогах. С другой стороны, откроем все – получим скачок заболеваемости опасной инфекции. Найти этот баланс будет непросто. Мы будем поэтапно разрешать предприятиям и организациям разных сфер запускаться в работу. На сегодняшний день у нас работают предприятия жизнеобеспечения, с непрерывным технологическим циклом и системообразующие. В пятницу нам необходимо будет принять решение, какой режим начнёт действовать на территории региона со следующей недели

СКАЗАНО

«Я давала клятву защищать интересы жителей, сейчас – это их здоровье»

Мэр Омска Оксана ФАДИНА:

- 15 заболевших вроде как для двухмиллионного региона это не так много. Но врачи, ученые смотрят не за арифметической, а за геометрической прогрессией. У людей высчитывается количество контактов за 10-дневный инкубационный период. Почему 10-дневный? Мы позволяем себе сегодня шутить, что, если мы тут уже заражены, так давайте работать. Если мы заражены, то вирус проявит себя по первому тесту только на десятые сутки. А к десятому дню, как говорят медики, в легких уже происходят такие необратимые процессы, что не всегда может справиться ИВЛ. Мы приняли на себя ответственность. Я давала клятву. И вы, когда выступали перед людьми, говорили, что будете защищать их интересы. А интересы – это здоровье.

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