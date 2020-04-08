Конференция Владимира Путина с Александром Бурковым по теме коронавируса 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция с губернатором Омской области

Прошла телеконференция президента с главами регионов, на которой обсуждались ситуация вокруг коронавируса. Главной темой разговора стало снижение экономических последствий от введенного режима самоизоляции. Большинство предприятий сейчас не работают и терпят огромные убытки. Естественно, все это скажется на экономике в целом.

Президент дал понять: к закрытию каждого предприятия в субъектах должны подходить индивидуально. Также речь зашла о поддержке безработных, ипотечных каникулах и надбавки врачам, которые борются с коронавирусом. На эти цели регионы, в том числе и наш, получат 10 миллиардов рублей.

В конференции принял участие и губернатор Омской области Александр Бурков. Он уже прокомментировал поручения президента.

- В выступлении четко прозвучали дополнительные социальные меры, которые приняты на федеральном уровне. Это касается семей с детьми: расширяется количество получателей ежемесячных пособий, запланированных на три ближайших месяца, - сказал омский губернатор. - Это также касается размера и порядка получения пособий по безработице гражданам, потерявшим работу в ходе этого экономического кризиса, вызванного пандемией. Очень важно, на мой взгляд, принятое решение о поддержке медицинских работников – тех, кто работает с инфекционными больными, и в том числе бригад скорой помощи. Очень своевременное решение.

Высказался Александр Бурков и о помощи бизнесу. Омские предприниматели два дня назад просили власти снять все ограничения на работу.

- Необходимо найти баланс между интересами государства, бизнеса и простого гражданина. Первые должностные лица регионов должны принимать соответствующие решения с учётом специфики ситуации на своей территории, - считает губернатор. - Нам важно у нас, в Омской области, учесть рекомендации врачей по определению режима изоляции и не забывать при этом ещё и об интересах бизнеса, налогоплательщиках, от которых зависит функционирование всей бюджетной сферы, - подчеркнул Александр Бурков. - С одной стороны, для сдерживания распространения коронавируса можно ввести жёсткие меры по отношению к бизнесу, ограничив работу предприятий и организаций. Соответственно, будем терять в налогах. С другой стороны, откроем все – получим скачок заболеваемости опасной инфекции. Найти этот баланс будет непросто. Мы будем поэтапно разрешать предприятиям и организациям разных сфер запускаться в работу.

По словам Александр Буркова, продлевать режим самоизоляции или снимать все ограничения, предстоит решить омскому правительству к пятнице.