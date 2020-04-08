Коронавирус в Омске, последние новости на 8 апреля 2020: Что известно о троих рабочих нефтезавода с covid-19 и сколько коек готово для приема больных вирусом

Появились свежие данные о количестве больных коронаврусом в Омской области. По сравнению с предыдущими сутками их число не изменилось.

В Прииртышье по-прежнему 14 человек в подтвержденным диагнозом covid-19. Об этом сообщает оперштаб при минздраве.

Наделала шуму информация о троих работников нефтезавода, у которых нашли коронавирус.

По информации "Комсомолки", один из них занимает довольно высокую должность на предприятии. Как сообщили на самом ОНПЗ, все три сотрудника чувствуют себя хорошо. Болезнь пока протекает у них без симптомов. Их возраст неизвестен.

Нефтезавод уже проверил больше 1000 своих сотрудников на коронавирус. Всего на предприятии трудится около 20 тысяч человек. И омичей тревожит, что covid-19 нашли именно на заводе с такой большой численностью, где все, по сути, проходят через несколько проходных.

Беспокоятся за свое здоровье и сами рабочие. Многие, опасаясь заражения, перестали ходить в общую столовую. Сейчас на ОНПЗ проверяют сотрудников через массовое тестирование.

По-прежнему стремительно сокращается число людей на домашнем карантине. Сейчас их около 2 000. Партия из 80 человек отправилась на него на две недели сегодня утром. Все они прилетели на самолете в Омск из Москвы.

Губернатор Омской области Александр Бурков, тем временем, распорядился назначить доплаты врачам за их тяжелый труд в борьбе с распространением коронавируса. Все, кто соприкасаются с заболевшими covid-19.

Врачи получат по 50 тысяч рублей, медицинские сёстры – 30 тысяч и младший персонал - 15 тыс. рублей каждый. На эти цели из бюджета уже выделили 77 млн.

Определены 6 больниц, в которые будут госпитализировать пациентов с коронавирусом, если ситуация резко ухудшится. Базовой больницей станет БСМП-2 на улице Лизы Чайкиной. В ближайшие дни минздрав на первом этапе подготовит 150 коек. Если понадобится, в омском правительстве обещают увеличить это количество мест.

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