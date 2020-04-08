Зарплаты врачей в Омске: Какие надбавки и пособия пообещал губернатор медикам, борющимся с коронавирусом

Омские медики сейчас находятся на передовой борьбы с распространением коронавируса. А случаи в регионе, к сожалению, уже есть. У 14 пациентов подтвержден диагноз covid-19. Многим врачам придется серьезно поменять привычный уклад жизни. По решению губернатора всем медикам, которые соприкасались с инфицированными, временно предоставят служебное жилье. Они будут жить там одни, без семей. Либо это будут закрытые сейчас до 1 июня санатории, либо какое-то другое место.

- Это делается, чтобы врачи не носили с работы домой инфекцию. Чтобы не заражали родных, - пояснил Александр Бурков.

Дополнительные выплаты за март 84 врачам, занятым лечением больных коронавируса, уже запланированы из бюджета. В дальнейшем количество поощренных медиков будет увеличиваться. На дополнительные выплаты с апреля выделяется 76,9 миллионов рублей. Об этом рассказали в областном правительстве.

- С апреля, и это уже принято на федеральном уровне, - средства будет выделять фонд обязательного медицинского страхования. А вот те восемьдесят человек медицинского персонала, которые отработали в марте, мы будем стимулировать исключительно за счет средств областного бюджета, - пояснил губернатор Бурков. - Ради этого перераспределили средства, сняли их с других статей, чтобы поощрить омских медиков. Врачи получат по 50 тысяч рублей, медицинские сёстры – 30 тысяч и младший персонал - 15 тыс. рублей каждый.

Сейчас в омском правительстве подготовлены места для появившихся новых больных коронавирусом. В случае распространения инфекции медучреждения перепрофилируют для оказания специфической помощи. Рассматривается 6 больницы, БСМП-2 будет одной из таких базовых точек. В состав городской клинической больницы входит поликлиника и круглосуточный стационар из 9 профильных отделений на 430 коек.

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