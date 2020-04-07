«Газпром нефть» обеспечит топливом медслужбы Омской области для борьбы с COVID-19

«Газпром нефть» поможет Омской области в борьбе с пандемией коронавируса: компания безвозмездно обеспечит топливом автомобили Министерства здравоохранения, а также Министерства труда и соцразвития региона. В течение месяца транспорт медицинских и социальных служб сможет бесплатно заправляться бензином и дизельным топливом на автозаправочных станциях «Газпром нефти». В области работает 81 АЗС, заправляться на них продукцией Омского НПЗ водители ведомственного транспорта смогут с помощью топливных карт.

«Я благодарен компании «Газпром нефть» за решение помочь Омской области в противодействии коронавирусу. «Газпром нефть» – наш ключевой партнер. На протяжении многих лет компания реализует в нашем регионе множество социальных проектов. И сейчас в этот непростой период «Газпром нефть» не осталась в стороне, активно помогает нам бороться с распространением инфекции. Руководство компании приняло решение безвозмездно обеспечивать топливом машины медучреждений и центров обслуживания населения. Это замечательный пример социальной ответственности бизнеса. Многие крупные компании мира сейчас вносят свой вклад в борьбу с пандемией. Очень важно, что теперь и отечественный бизнес решил поддержать эту тенденцию», – отметил Губернатор Александр Бурков

Как пояснил Член Правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль, в дальнейшем компания реализует и другие меры поддержки: «Медики несут сейчас основную нагрузку в борьбе с пандемией COVID-19. «Газпром нефть» приняла решение взять на себя расходы по заправке транспорта медучреждений и центров социального обслуживания Омской области в самый сложный период. Топливо производства Омского НПЗ «Газпром нефти» позволит обеспечить возможность непрерывной работы и сэкономит значительные средства местного бюджета, которые можно будет направить на борьбу с пандемией. Но мы не будем ограничиваться только этой помощью. В самое ближайшее время мы реализуем дополнительный комплекс мер по поддержке всей системы здравоохранения региона».