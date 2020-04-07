2020-04-07T13:27:11+03:00
Общество

«Газпром нефть» обеспечит топливом медслужбы Омской области для борьбы с COVID-19

В течение месяца автомобили Минздрава будут бесплатно заправляться на АЗС
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
АЗС «Газпромнефть»АЗС «Газпромнефть»
Изменить размер текста:

«Газпром нефть» поможет Омской области в борьбе с пандемией коронавируса: компания безвозмездно обеспечит топливом автомобили Министерства здравоохранения, а также Министерства труда и соцразвития региона. В течение месяца транспорт медицинских и социальных служб сможет бесплатно заправляться бензином и дизельным топливом на автозаправочных станциях «Газпром нефти». В области работает 81 АЗС, заправляться на них продукцией Омского НПЗ водители ведомственного транспорта смогут с помощью топливных карт.

«Я благодарен компании «Газпром нефть» за решение помочь Омской области в противодействии коронавирусу. «Газпром нефть» – наш ключевой партнер. На протяжении многих лет компания реализует в нашем регионе множество социальных проектов. И сейчас в этот непростой период «Газпром нефть» не осталась в стороне, активно помогает нам бороться с распространением инфекции. Руководство компании приняло решение безвозмездно обеспечивать топливом машины медучреждений и центров обслуживания населения. Это замечательный пример социальной ответственности бизнеса. Многие крупные компании мира сейчас вносят свой вклад в борьбу с пандемией. Очень важно, что теперь и отечественный бизнес решил поддержать эту тенденцию», – отметил Губернатор Александр Бурков

Как пояснил Член Правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль, в дальнейшем компания реализует и другие меры поддержки: «Медики несут сейчас основную нагрузку в борьбе с пандемией COVID-19. «Газпром нефть» приняла решение взять на себя расходы по заправке транспорта медучреждений и центров социального обслуживания Омской области в самый сложный период. Топливо производства Омского НПЗ «Газпром нефти» позволит обеспечить возможность непрерывной работы и сэкономит значительные средства местного бюджета, которые можно будет направить на борьбу с пандемией. Но мы не будем ограничиваться только этой помощью. В самое ближайшее время мы реализуем дополнительный комплекс мер по поддержке всей системы здравоохранения региона».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Елена Малышева: Делаю ставку на то, что к Дню Победы эпидемия затихнет
Известная телеведущая Арина Шарапова взяла интервью у своей подруги и коллеги, знаменитого теледоктора Елены Малышевой о том, когда появится вакцина от коронавируса, когда он закончится и не вернется ли снова осенью
Новости 24
Из-за угрозы коронавируса в Омске начали обрабатывать хлоркой электрички
Омича, сбежавшего из карантина и улетевшего в Сургут, оштрафовали на 600 рублей
Омичку, которая обманным путем пробралась домой из Таиланда, оштрафовали на 15 тысяч
Из-за коронавируса омский центр помощи тяжелобольным детям «Радуга» оказался на грани закрытия
На набережной и еще 11 аварийных участках в Омске установят светофоры
В Омске подтвердили 4 новых случая коронавируса
Омичи воспользовались самоизоляцией соседа и украли у него бетономешалку
Омичи сняли, как охранник задерживает буйного покупатели и распыляет газ
Число заболевших коронавирусом в Омске увеличилось до 14
На омском нефтезаводе рассказали о состоянии троих рабочих с коронавирусом
Коллекторы рассказали омичке, что ее муж взял кредит в банке, и поплатились за это
Как правильно выбрать нижнее белье
Экстренное обращение омских бизнесменов к губернатору: Долгие ограничения приведут к потере рабочих мест
Найди свой замок
Мэр Фадина в связи с коронавирусом обратилась к жителям Омска
В Омской области талыми водами затопило село: Людям там приходится просто выживать
«Звоните ДиКаприо!», «Бывшие» и еще 4 российских сериала, поднимающих знаковые вопросы времени
Число больных коронавирусом в Омске увеличилось до 13: Covid нашли у троих работников нефтезавода
Священник облетел Омск на частном самолете, чтобы победить коронавирус
Омских депутатов обеспокоило сокращение финансирования на содержание бездомных собак
«Газпром межрегионгаз Омск» рекомендует абонентам использовать удаленные сервисы для своевременных платежей за газ
На видео попало, как омский таксист сбивает на «зебре» пешехода
По распоряжению губернатора волонтерам выделили правительственный автотранспорт