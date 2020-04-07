Число заболевших коронавирусом в Омске на 7 апреля 2020 года составило 10 человек
Появились свежие данные от оперативного штаба. Там назвали число заболевших коронавирусом в Омске на 7 апреля 2020 года:
- С подтвержденной короновирусной инфекцией наблюдаются и получают лечение 10 человек. На домашнем наблюдении состоит 2216 человек, сняты с учёта - 7904. В обсерваторе находятся 12 омичей. Вернулись домой путем авиасообщения 86 омичей. Всем прибывшим, после проведения термометрии, были разъяснены принципы самоизоляции, вручены уведомления о необходимости соблюдения режима, - рассказали о свежих сводках в оперативном штабе при минздраве.
Обращает на себя и количество омичей, находящихся на домашнем карантине. Если до выходных она составляла более 7 тысяч человек, то сейчас их уже чуть больше 2 000. Хорошим фактором является и то, что Омск весь апрель не будет принимать заграничные рейсы. Более того, теперь рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга тоже встречают очень тщательно. Всех пассажиров принудительно отправляют на домашний карантин. Вчера эта участь ждала первых пассажиров.
Накануне к омичам обратилась мэр Омска Оксана Фадина. Она попросила жителей оставаться дома и быть благоразумными. По информации главы города, трое омичей с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU