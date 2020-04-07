Александр Бурков: «В приоритете – здоровье омичей»

Самоизоляция

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка дает основание продлить режим самоизоляции на территории Омской области до 12 апреля включительно во избежание распространения коронавирусной инфекции. Это означает, что в этот период работают только предприятия, которые относятся по указу президента к системообразующим, сюда же относятся предприятия жизнеобеспечения. Все остальные не работают. На организации, ведущие свою хозяйственную деятельность, нарушая данный указ президента, будут налагаться штрафы до 500 тыс. рублей.

Правила режима самоизоляции касаются всех жителей региона. Покидать свой дом можно только в экстренных случаях: для похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку, в случае угрозы здоровью или жизни человека, выгула животных, для того, чтобы вынести мусор. Особое внимание хочу обратить на то, что до сих пор дети вместе, скученно гуляют на площадках, отнеситесь к этому более внимательно. Это нарушает санитарную норму – нужно находиться на расстоянии полутора метров друг от друга. Это главное правило, которое надо соблюдать, чтобы не заразиться.

Передвигаться по городу могут только те службы, которые обеспечивают режим жизнеобеспечения города, поселка, деревни, и работники тех предприятий, которым разрешено продолжать свою деятельность. Полный список опубликован на сайте правительства Омской области. Каждый сотрудник должен иметь при себе справку установленного образца от работодателя или органов местного самоуправления, разрешающую передвигаться по городу по служебной необходимости. Работодатель несет персональную ответственность за достоверность данных.

Сотрудники полиции и Росгвардии будут следить за соблюдением режима самоизоляции. Для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан – до 40 тыс. рублей, для должностных лиц – до 150 тыс. рублей, для юридических лиц – до 500 тыс. рублей.

Прошу омичей ответственно отнестись к режиму самоизоляции и исключить нахождение вне дома без уважительных причин. От этого зависит здоровье граждан региона. Чем раньше мы победим инфекцию, тем раньше вернемся к обычной жизни.

Готовность медицинских учреждений

Медицинские работники и сотрудники Роспотребнадзора в круглосуточном режиме контролируют людей, которые находятся на карантине. Проводится колоссальная работа, увеличено количество лабораторных исследований в сутки.

Омская область получила 1 млрд 25 млн рублей на поддержку нашей системы здравоохранения, чтобы мы могли обновить оборудование, докупить расходные материалы, улучшить качество обследования. Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова информирует о той работе, которая проводится, чтобы привести медучреждения в состояние полной готовности к возможной вспышке эпидемии. Это перепрофилирование больниц, дооснащение специальным оборудованием, в частности аппаратами ИВЛ на случай реанимационных действий, средствами защиты.

Врачи трудятся с полной отдачей, они готовы к развитию любой ситуации, у них большой опыт и практика в лечении инфекционных заболеваний. Кроме того, все они проходят дополнительную подготовку.

Меры поддержки бизнесу

Президент Российской Федерации уже озвучил те меры поддержки, которые направлены на сохранение бизнеса в России, промышленных предприятий и АПК. На региональном уровне тоже приняты антикризисные меры для поддержки бизнеса и предприятий, попавших в тяжелую экономическую ситуацию.

Сегодня уже работает система выдачи сертификатов о форс-мажорной ситуации, которые будет распространять торгово-промышленная палата. Те предприятия, которые имеют международные контракты и контракты внутри страны и не могут выполнить их, получат отсрочку или отмену обязательств в случае, если по договору предусматривались обстоятельства непреодолимой силы.

В самое ближайшее время будет опубликован антикризисный план областного правительства. Он касается в первую очередь 14 отраслей нашей экономики, которые наиболее пострадали от кризиса. Это предприятия общепита, торговли, транспорта, туризма, сферы услуг и многие другие. Предприятиям, находящимся на патентной системе, мы предлагаем в 10 раз сократить патентные платежи, начиная с 1 января этого года. Мы обратились в Правительство Российской Федерации с просьбой перенести отмену ЕНВД до 2024 года. Плюс к этому мы рекомендуем муниципальным образованиям снизить коэффициент К2 для наших предпринимателей, который влияет на размер ЕНВД. Те предприятия, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, получат снижение налогов в течение всего года с 1 января 2020 г. Наше предложение сделать ставки 1% с оборота и 5% – доход минус расход, значительно снизив платежи по УСН. По этой системе сегодня работает наибольшее количество предпринимателей. Кроме того, мы предлагаем снижение на 50% налога на имущество для пострадавших отраслей, снижение на 50% налога на транспорт для предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками. Плюс к этому приняли решение ввести мораторий на проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Также в Омской области действует Фонд микрофинансирования бизнеса — кредитованием со ставкой 6% могут воспользоваться малые предприятия. Мы должны сделать все, чтобы сохранить бизнес и рабочие места в регионе.

Меры поддержки населению Омской области

Владимир Путин во время своего телеобращения к нации уже объявил о ряде новых мер государственной поддержки для граждан. В связи с распространением коронавирусной инфекции в стране президент поручил предусмотреть дополнительную выплату семьям, у которых есть право на материнский капитал, в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет включительно. Такую выплату будут предоставлять три месяца — с апреля по июнь 2020 года.

Еще одно изменение коснется малообеспеченных семей, в которых есть дети от трех до семи лет. По указу президента им начнут выплачивать по 5218 руб. ежемесячно. Сейчас готовится соответствующая нормативная база, чтобы омичи могли воспользоваться новым пособием с 1 июня 2020 года.

Кроме того, будет усилена поддержка безработных. Ранее максимальный размер пособия по безработице не дотягивал до уровня прожиточного минимума. В ближайшее время будет внесено изменение в правовую базу. Омичи, оставшиеся без работы, смогут получать 13900 руб.

В течение полугода все социальные выплаты будут продляться автоматически, без подтверждающих документов. Семьям, получающим пособие на ребенка, многодетным семьям, а также обладателям права на льготы по оплате ЖКХ теперь не нужно посещать госучреждения для оформления выплат.

Обращаю внимание, что в Омске работает единая горячая линия, позвонив на которую, жители региона смогут получить профессиональный ответ по любому вопросу, связанному с коронавирусом. Круглосуточно операторы кол-центра будут отвечать на вопросы о том, какие симптомы имеет коронавирус, как уберечь себя от заражения, как получить лист нетрудоспособности в условиях карантина, что такое самоизоляция и чем она отличается от карантина, что делать, если некому купить продукты и сходить в аптеку. Консультировать омичей будут специалисты Министерства здравоохранения Омской области, Роспотребнадзора, Министерства образования Омской области и других ведомств.

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Телефон горячей линии по covid-19 8-800-35-04-696 (бесплатно)