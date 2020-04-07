2020-04-07T08:50:15+03:00
Общество

Омский НПЗ проверил на коронавирус более 1000 омичей

Тесты на COVID-19 сдали работники предприятия, занятые на непрерывном производстве
Ксения БОГДАНОВА
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Фото: Дмитрий Верхоробин.Фото: Дмитрий Верхоробин.
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Омский НПЗ как системообразующее предприятие продолжает выпускать продукцию и во время объявленного в стране режима самоизоляции. Завод производит товары первой необходимости, снабжая ими регионы Сибири и Урала.

Работа продолжается в условиях жесткого соблюдения мер безопасности для противодействия COVID-19 и включает в себя и превентивное тестирование на коронавирус. Высокоточная методика позволяет определять вирус на самых ранних стадиях, а значит вовремя выявить и принять необходимые меры.

На сегодняшний день анализ сдали более 1000 сотрудников завода. По результатам тестирования 3 пробы дали положительный результат, несколько тестов проходят дополнительную проверку. Сотрудников, у которых подтвердился коронавирус, немедленно изолировали, они лечатся в городских поликлиниках и в клинике Омского НПЗ. При этом болезнь у носителей вируса протекает бессимптомно, без внешних проявлений.

В рамках противовирусной программы завод продолжит тестирование работников на COVID-19. И это не единственные механизмы противодействия вирусу. Все помещения НПЗ и служебный транспорт регулярно дезинфицируются. Сотрудники предприятия старше 60 лет переведены на удаленный режим работы и остаются дома. Тем, кто приезжает на завод, ежедневно измеряют температуру с помощью бесконтактных термометров. На проходных организовано разграничение потоков, сотрудники соблюдают социальную дистанцию. Кроме того, весь персонал работает в защитных медицинских масках.

Сегодня очень важно соблюдать требования врачей, только так, все вместе мы преодолеем сложившиеся обстоятельства.

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