Число заболевших коронавирусом в Омске на 10 апреля 2020 года увеличилось
Число заболевших коронавирусом в Омске на 10 апреля 2020 года составило еще два человека. Такие данные за последние сутки обнародовал федеральный оперштаб.
В областном минздраве готовят оперативный комментарий по этому поводу.
Напомним, еще недавно в регионе было известно о 15 зараженных. Но вчера появилась оптимизацистичная новость – трое заболевших – семья с ребенком – полностью выздоровели.
Таким образом, с учетом всех изменений на данный момент известно о 14 заболевших. Всё они находятся под наблюдением медиков.
Также известно, что сегодня, 10 апреля, пройдет заседание регионального оперштаба, на котором будет решаться, продлят ли режим полной самоизоляции в Омской области.
ОБНОВЛЕНО:
Только что появился официальный комментарий областного министерства здравоохранения:
В Омском регионе зарегистрированы два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Положительные пробы выявились у двоих мужчин. Они находились на домашнем карантине под наблюдением участковой службы, никаких жалоб не высказывали. Однако после проведения тестов на Covid-19 диагноз был установлен. Оба пациента взяты под неусыпный контроль медиков, их состояние удовлетворительное. Таким образом, на сегодня у нас 14 заболевших.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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