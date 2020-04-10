Число заболевших коронавирусом в Омске на 10 апреля 2020 года увеличилось

Число заболевших коронавирусом в Омске на 10 апреля 2020 года составило еще два человека. Такие данные за последние сутки обнародовал федеральный оперштаб.

В областном минздраве готовят оперативный комментарий по этому поводу.

Напомним, еще недавно в регионе было известно о 15 зараженных. Но вчера появилась оптимизацистичная новость – трое заболевших – семья с ребенком – полностью выздоровели.

Таким образом, с учетом всех изменений на данный момент известно о 14 заболевших. Всё они находятся под наблюдением медиков.

Также известно, что сегодня, 10 апреля, пройдет заседание регионального оперштаба, на котором будет решаться, продлят ли режим полной самоизоляции в Омской области.

ОБНОВЛЕНО:

Только что появился официальный комментарий областного министерства здравоохранения:

В Омском регионе зарегистрированы два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Положительные пробы выявились у двоих мужчин. Они находились на домашнем карантине под наблюдением участковой службы, никаких жалоб не высказывали. Однако после проведения тестов на Covid-19 диагноз был установлен. Оба пациента взяты под неусыпный контроль медиков, их состояние удовлетворительное. Таким образом, на сегодня у нас 14 заболевших.

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