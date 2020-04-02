Коронавирус в Омске, последние новости на 2 апреля 2020: Запрет на выход из дома, патрули по городу и 16 беглецов с карантина

До 8 человек выросло количество заболевших коронавирусом в Омской области. Последние четверо сибиряков заразились от своего родственника. Он приехал к нам погостить из Омска. О своем заболевании не знал и заразил целую семью. Пугает и то, что вся семья контактировала более чем с 1 200 другими омичами.

В ПОЛИЦИИ УВЕЛИЧИВАЮТ КОЛИЧЕСТВО ПАТРУЛЕЙ

Всех их посадили на домашний карантин под наблюдение врачей.

Из-за роста случаев коронавируса лишился своего места и министр здравоохранения Дмитрий Вьюшков. Его работу на одном из совещаний жестко раскритиковал губернатор Александр Бурков. Чиновника он отправил отставку и уже представил нового министра здравоохранения. Должность получила Ирина Солдатова, которая ранее была заместителем Вьюшкова.

В омском правительстве признали: ситуация с распространением коронавируса ухудшилась. Поэтому в регионе ввели режим всеобщей обязательной самоизоляции. Выходить на улицу теперь можно лишь в ближайший магазин за продуктами и в аптеку у дома. И для выгула собак не дальше 100 метров от дома.

Для всех остальных нужны специальные пропуска для нахождения на улице и для передвижения по Омску. В первую очередь их получат работники непрерывно действующих организаций: медики и фармацевты, сотрудники доставки еды, силовики, спасатели, коммунальщики, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и в иных случаях. А также те, кто занят на неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах и сотрудники СМИ. Оформить пропуск может и любой другой омич, который работает не из дома, а вынужден ездить в офис (подробнее см. «Важно!»).

- Как ни грустно, но мы вынуждены вводить систему пропусков. Их будут выдавать органы местного самоуправления, сами предприятия из перечня и органы региональной власти. Формы пропусков и порядок их выдачи мы сегодня утвердим. Основную нагрузку по проверке пропусков будут нести полиция и нацгвардия.

В омской полиции увеличивают количество патрулей по городу. Они будут следить за тем, чтобы сибиряки не появлялись на улицах без пропусков и веской причины. Но все же основная задача инспекторов ГИБДД и постовых отслеживание нарушителей домашнего карантина. Тех, кто вернулся из-за границы, и по предписанию Роспотребнадзора обязан находиться в своей квартире. Они внесены в специальную электронную базу.

БЕГЛЕЦОВ С КАРАНТИНА ПОЙМАЛИ НА УЛИЦАХ

Накануне в Омске выявили сразу несколько таких беглецов. Их полиция ловит почти каждый день. Они могли разносить заразу по городу.

- На сегодня мы возбудили 16 дел об административных правонарушении по факту нарушения условий самоизоляции, – рассказала официальный представитель областного Управления Роспотребнадзора Александра Барабанщикова. – Всех нарушителей ждет штраф – возможно, уже увеличенный с учетом новых поправок.

Сейчас по городу обрабатывают с дезинфекцией все массовые места и остановки. Общественный транспорт работает в дежурном режиме. Количество машин сведено до минимума – уехать можно лишь в утренние и вечерние часы пик. При этом действие транспортных карт в городе временно заблокировали. Это сделано для того, чтобы люди пожилого возраста лишний раз не выходили из дома. Именно они в особой группе риска при заболевании коронавируса.

По-прежнему закрыты все торговые комплексы. Четыре торговых центра, продолживших работу во время обязательной самоизоляции, получили штрафы. Закрыли и городские парки – проходы к ним оградили специальной лентой. Не исключают власти и отмену парада к 9 Мая. Но все надеются на лучшее. А пока

жителей Омска настоятельно просят не выходить из Омска.

Обратился губернатор и к владельцам собак.

- Что касается выгула собак, не надо идти в парк, гулять по всей набережной, ограничьтесь ближайшей площадкой. Сейчас главное противодействие вирусу – самоизоляция. Не надо всю ответственность перекладывать на врачей, многое зависит от вас самих и соблюдения правил, - подчеркнул Александр Бурков.

ВАЖНО!

Как получить пропуск

Несмотря на введенный режим всеобщей обязательной самоизоляции, тысячам омичей начальство не разрешило остаться в нерабочую неделю дома. Им приходится ездить на работу. Для этого нужен специальный пропуск. Стало известно, где его взять и кто должен выдать.

Как оказалось, накануне омское правительство утвердило типовую форму пропуска - бланк скачать можно на официальном сайте. Заполнить его и заверить печатью организации должен руководитель фирмы. После этого пропуск выдаётся сотруднику.

Ранее на горячей линии по вопросам коронавируса сообщалось, что за нарушение режима самоизоляции омичам грозит штраф в 5 000. Однако в полиции это не подтвердили.

КСТАТИ

Когда появятся маски в аптеках?

- К сожалению, средств индивидуальной защиты не хватает. Мы вынуждены сегодня уже шить маски в своих медицинских учреждениях и социальных службах, - признал Александр Бурков. - Одно из омских предприятий начало их производить. Готовы подключиться и учреждения УФСИН, но не хватает сырья, нет марли. Ведем переговоры с зарубежными поставщиками. Все непросто, потому что пандемия сейчас повсеместно. Дефицит во всем мире.

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