Режим работы почты в Омске в период самоизоляции: как и что будет работать

Объявленная нерабочей неделя с 30 марта по 5 апреля в Омской области заставила поменять планы многих сибиряков. Многих волнует, как будет работать Почта России в Омске. Там поясняют: учреждение относится к непрерывно действующим, а значит полностью закрыться почта не может.

- Мы являемся важнейшим звеном множества ключевых сфер нашей жизни: логистики, торговли, финансов и др, - поясняют в омском отделении Почта России.

В Омской области на сегодняшний день насчитывается 11 почтампов и 621 стационарное отделение. В них работает более 5 000 человек.

Чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, с 30 марта по 3 апреля включительно почта вводит особый режим работы.

- С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи в Омской области будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме, - рассказали в почте.

В каждом отделении проводится дезинфекция. Однако почтовики просят омичей воздержаться от их посещения. Можно пользоваться онлайн-сервисами. Сейчас лучше всего побыть дома на самоизоляции. При этом в учреждении подчеркивают: все обязательства и услуги они продолжат выполнять.

- Мы настоятельно рекомендуем клиентам пользоваться нашими цифровыми сервисами и готовы оказать им необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем и т.д, - рассказали в омском отделении Почта России. Именно поэтому сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции и будут осуществлять почтовый обмен, это особенно важно в сегодняшнее время.

Рекомендуют жителям Омской области и пользоваться электронной подпиской. Выписывать книги и интересующие журналы можно с помощью сайта Почты.

- Сейчас, в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, когда просто необходимо оставаться дома, многие не знают, чем занять себя и своих детей. Почта России рекомендует совместить приятное с полезным – занять себя и своих близких прочтением любимой литературы, - говорят почтовики.