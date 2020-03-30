Нерабочая неделя и самоизоляция в Омске-2020: Как сибирякам побывать в театрах, музеях и посмотреть концерт из дома

Из-за пандемии коронавируса в регионе закрылось практически все. Местным жителям рассказали, как побывать в театрах, музеях и посмотреть концерт из дома в Омске Чтобы поклонники прекрасного не заскучали на самоизоляции, в регионе открылся проект #культурадома. Все ушедшие на самоизоляцию учреждения культуры будут общаться с омичами онлайн в соцсетях и на своих сайтах.

Как рассказали в департаменте культуры администрации Омска, на каждую неделю разрабатывается контент-план, а общее расписание с самыми интересными мероприятиями публикуется на омском портале «Культура» — kultura55.ru. Сейчас на портале доступно расписание с 30 марта по 5 апреля. Так, на этой неделе омичи могут каждый день проводить встречаться в онлайн-режиме с коллективами Омской филармонии, театр «Арлекин» приглашает обратиться к архивным видеозаписям и вспомнить историю уникального омского театра, театр «Студия» Л. Ермолаевой» — побывать на виртуальной экскурсии в художественно-декоративном цехе.

Музей им. М.А. Врубеля предлагает более детально познакомиться с экспонатами из фонда, в том числе — в формате видеолекций. Музей «Искусство Омска» поближе познакомит с творчеством омских художников, Лицейский театр зовет виртуально побывать на своих спектаклях. Некоторые записи широкой публике будут представлены впервые.

Кроме того, омские театры и Омская филармония в этот непростой период обращаются ко всем зрителям не сдавать билеты, а воспользоваться ими, когда учреждения культуры снова распахнут свои двери для омичей.

Напомним адреса групп муниципальных учреждений культуры в социальной сети «ВКонтакте»:

– Драматический Лицейский театр – https://vk.com/liceydrama;

– Театр «Студия» Л.Ермолаевой» – https://vk.com/club12083270;

– Музей «Искусство Омска» – https://vk.com/iskusstvo_omska;

– Музей театрального искусства – https://vk.com/myz_theatrical_art;

– Омский Дом кино – https://vk.com/lovebooks;

– Омские муниципальные библиотеки – https://vk.com/lovebooks, официальный сайт – http://lib.omsk.ru/libomsk/.

В свою очередь Омская филармония запускает серию онлайн-концертов, насладиться которыми можно здесь.

Расписание проекта #культурадома обещают обновлять каждую неделю. Подробнее ознакомиться с ним можно здесь. Послушать аудиогиды, концерты и посмотреть спектакли можно здесь. В этом же месте также доступны постановки лучших театров страны.