Возможно ли вернуть красивую улыбку?

Но, к счастью, ключевое слово здесь – «пока», потому что для современной медицины практически нет ничего невозможного!

История, основанная на реальных событиях. Несколько лет назад тридцатипятилетняя Вероника N. наконец-то познакомилась в Сети с мужчиной своей мечты. Дистанционное общение окрыляло с первых дней. И все бы хорошо, если бы не одно «но» - диагностированный у женщины пародонтит и перспектива протезирования зубов съемными конструкциями. Умнице и красавице с вполне понятным (в силу уходящей молодости) пунктиком относительно своей внешности страшно было даже представить стаканчик для искусственных зубов на тумбочке рядом с кроватью.

Решение было принято безапелляционное: ставить импланты. Много можно рассказать о том, сколько пришлось искать клинику, где согласились помочь. Как отговаривали ее коллеги от такой сомнительной затеи, ведь искусственные корни могли попросту не прижиться. Как крутили пальцем у виска подружки. Как боялась она операции и как собирала безумную по тем временам сумму в 300 тысяч рублей. Но в результате своего добилась, и это реальный пример в формате мантры исполнения желаний «хочешь - получишь», когда твоя цель – быть молодой и красивой. Кстати, имплантация прошла успешно и замуж за своего избранника женщина удачно вышла.

А вот другие примеры:

«Я очень-очень-очень переживаю, т.к. у меня серьезные проблемы с зубами... из-за этого в депрессии, да и выхода как такового не могу найти... завидую тем, у кого проблем с этим нет... да если честно, даже хотелось покончить с собой из-за этого».

«У меня тоже большие проблемы с зубами, я очень переживаю по этому поводу, даже бывало жить не хотелось. Сейчас у меня появился любимый человек, а я даже улыбнуться не могу ему :-( это очень напрягает. Были бы у меня деньги, я бы все исправила, хотя очень боюсь».

«Мне 43, а уже вставные челюсти. Жить не хочу».

«Похожая ситуация, у меня тоже серьезные проблемы с зубами, я в полной депрессии, и хочется умереть».

Это лишь небольшой отрывок из многостраничной ленты обсуждения на одном из женских форумов. Причем обсуждение это идет онлайн. Не 10 лет назад, а здесь и сейчас. Первое впечатление от таких комментариев – недоумение. А потом, когда видишь, сколько их, становится понятно: люди просто не знают о сегодняшних возможностях стоматологии.

Мы постараемся восполнить этот информационный пробел и расскажем об одном из самых современных видов протезирования на имплантах All-on-4 («все на четырех»), который сегодня успешно применяют в омской клинике «Семейная стоматология». На сегодняшний день в нашем городе лишь несколько специалистов владеют этой методикой и двое из них практикуют в клинике «Семейная стоматология». Доктора Виталий Вольдемарович Венцель и Павел Николаевич Бахарев прошли обучение в сертифицированном центре разработчика технологии, материалов и оборудования компании «NobelBiocare» и с успехом используют полученные знания для возвращения пациентам белозубых улыбок, а значит – молодости и здоровья.

Методика «все на четырех» применяется в самых плачевных случаях, когда у пациента полностью отсутствуют все зубы, либо часть из них сохранилась, но в очень запущенном состоянии, и выход один – удалять.

Для того чтобы не грузить читателя профессиональными терминами и анатомическими подробностями, представим технологию весьма схематично. После комплекса диагностических процедур (в том числе компьютерной томографии) и виртуального моделирования будущей конструкции, в костную ткань челюсти пациента вживляют четыре импланта: два вертикально в переднем отделе и два под углом в боковых отделах. Размещение искусственного корня под наклоном дает возможность прочнее его закрепить без предварительного наращивания недостающего костного материала.

Важное отступление для тех, кто панически боится бормашины и зубных зондов, основываясь на своих детских ощущениях от «советской стоматологии»: операция абсолютно безболезненная. Хирургические манипуляции выполняются под местной анестезией. Вся процедура вживления титановых заменителей зубных корней занимает около двух часов. Постоянный протез ставится в среднем через полгода после операции, но временный – в тот же день. Пока импланты приживаются, пациенту устанавливают пластмассово-акриловый протез. Таким образом всего через несколько часов, проведенных в кресле стоматолога, пациент вновь получает возможность широко и открыто улыбаться.

Говоря о преимуществах этой методики перед другими видами протезирования, стоит отметить точность и надежность крепления протеза, эстетическую аналогию конструкции живым зубам, быстрое заживление и привыкание. Кроме того, эта технология обладает удивительным омолаживающим эффектом, практически моментально возвращая тонус мышцам лица и сокращая проявления гравитационного птоза. Косметологи утверждают, что после качественного протезирования разглаживаются морщинки и подтягиваются брыли, деформирующие линию нижней челюсти и подбородка.

Ну и наконец, самое главное преимущество в том, что независимо от возраста пациент навсегда получает новое качество жизни. Да, это не дешевое удовольствие. Но когда, например, человек, несколько лет проживший с натирающим, неудобным, меняющим дикцию съемным протезом, решается на имплантацию по методике All-on-4, он в итоге жалеет лишь об одном. О том, что не сделал этого раньше.

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