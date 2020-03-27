2020-03-27T08:20:55+03:00
Общество

В Омске строят современный корпус психоневрологического интерната

Он станет самым крупным в стране
Анна ЛИСОВАЯ
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По словам губернатора, возведение этого социального объекта работает на развитие всей области. Фото: omskportal.ruПо словам губернатора, возведение этого социального объекта работает на развитие всей области. Фото: omskportal.ru
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На строительство нового корпуса психоневрологического интерната, расположенного в Ленинском округе Омска, выделили 560 млн рублей. Причем 98% – из федерального бюджета, остальные деньги добавит область. Такого существенного финансирования регион смог добиться в рамках нацпроекта «Демография».

– То, что мы сегодня начали, я считаю, – большое дело, чтобы дать возможность для лечения и обслуживания больным, – здесь они будут находиться под медицинским наблюдением врачей и постоянным вниманием социальных работников, – отметил приехавший на объект с инспекцией губернатор Александр Бурков. – Омский психоневрологический интернат имеет хорошую практику восстановления и возвращения к жизни многих больных. Здесь молодые люди проходят реабилитацию и возвращаются к нормальной, обычной жизни, порядка 200 ребятишек вернулись в свою семью и живут полноценной жизнью.

На данный момент в психоневрологическом интернате находятся 365 человек. Они здесь не просто живут, но и проходят реабилитацию. Для каждого пациента разработана индивидуальная программа, предусматривающая занятия по арт- и трудотерапии. Здесь есть даже собственный театр. И, безусловно, появление нового корпуса, предполагающего не только жилой, но и культурный и спортивный блоки значительно расширит уже имеющиеся возможности.

Объект возводится по современным строительным нормам, с учетом всех требований безопасности. При планировании комнат для пациентов, в каждой из которых будет индивидуальный санузел, решили создать максимально комфортную, домашнюю обстановку. В новом корпусе будут предусмотрены библиотека, гостевой блок, просторная столовая на 300 мест, концертный, репетиционный залы, хореографический и спортивный залы. Первый этаж будет отдан пациентам с ограниченными возможностями по передвижению. Остальные же уже скоро смогут с удовольствием прогуляться по уютному дворику с фонтаном.

– Строительством крупного инфраструктурного объекта мы решаем, с одной стороны, социальную задачу, – подчеркнул Александр Бурков. – С другой, даем заказы нашим строителям. Мы получили полмиллиарда рублей, которые вольются в экономику Омской области рабочими местами для строителей, для машиностроителей, которые производят продукцию для данного объекта. Все это работает на развитие нашей области, нашей экономики. Мы сегодня бьемся за каждую копейку, чтобы получить для нашей области дополнительные бюджетные инвестиции.

Когда трехэтажное здание общей площадью 12 тысяч квадратных метров возведут, омский психоневрологический интернат станет самым большим в России. На сегодня освоена уже треть средств. Работы, начавшиеся в прошлом году, идут с опережением графика. По договору подрядная организация должна сдать объект в марте следующего года, но, вероятно, это произойдет даже раньше.

Сейчас там уже ведутся сантехнические и электромонтажные работы, начали вывозить строительный мусор. К началу апреля завершится кладка стен и остекление, в мае начнутся отделочные работы, а в октябре будут закончены работы по благоустройству территории. Через год новый корпус примет первых постояльцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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