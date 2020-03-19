Стала известна зарплата главного омского дорожника

В мэрии Омска опубликовали данные о доходах руководителей муниципальных предприятий. Зарплату они получают из городского бюджета. И, как следует из отчетов, не маленькую. Больше всех зарабатывает руководитель муниципального предприятия "Тепловая компания", которое переживает не лучшие времена, Владимир Тараненко. Его среднемесячная зарплата в прошлом году составила 199 тысяч рублей.

Второе место по доходам у руководителя Управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимира Казимирова. Средняя его получка в 2019 году 162 тысячи.

У главы БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галины Зурнаджан по итогам прошлого года средняя получка составила 98,4 тыс. рублей. У нее, кстати, зарплата выросла.

Директор МУП «Банное хозяйство» Виктор Умрихин наработал в 2019-м на среднемесячную зарплату в 83,5 тыс. рублей. Притом что активы предприятия находятся в плачевном состоянии, многие приходится закрывать.

Руководитель БУ «Спецавтохозяйство» Евгений Вольф, ведомство которого часто критикуют за жестокое обращение с бездомными животными, зарабатывает в среднем 79,4 тыс. рублей. Возглавил предприятие он лишь весной прошлого года, а ранее работал в одной из компаний Омска.

Все в порядке с доходом и у директора БУ «Комбинат специальных услуг» Ларисы Никитенко, ведомство которой отвечает за содержание городских кладбищ. У нее средняя получка, судя по данным мэрии, около 70 тысяч рублей.

Добавим, что по последним данным средняя получка омичей составляет 34 тысячи рублей. Правда, сами сибиряки считают, что и эта цифра завышена властями и не соответствует действительности.