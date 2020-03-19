«Преступления против детей оставляют шрамы на моей душе»: Глава омского следкома признался, что самое сложное в его работе

– Что знали об Омске до переезда сюда? Переехала ли с вами семья? Как супруга отнеслась к тому, что вы теперь будете работать в Омске?

– Я немного интересуюсь историей и географией. Об Омске я знал, что это крупный промышленный город, культурный и исторический центр Западной Сибири. Во время Великой Отечественной войны в Омске формировались знаменитые сибирские стрелковые дивизии, в Омск были эвакуированы с запада оборонные предприятия, производились танки, самолеты и другая военная техника, более 17 тысяч детей из блокадного Ленинграда нашли пристанище в Омске. Было интересно переехать в такой крупный город как Омск и лично познакомиться с сибиряками. Со мной переехала и семья – супруга и школьница дочь, родные к новому месту отнеслись с пониманием и интересом.

– Как оказались в правоохранительной системе? С детства мечтали об этой работе?

– Первое мое высшее образование – педагогическое. В 1993 году я закончил физико-математический факультет Благовещенского педагогического университета. Три года работал учителем физики, однако после распада Советского Союза меня заинтересовали происходящие изменения. Я поступил на заочное отделение юридического факультета Хабаровской государственной академии экономики и права на юридический факультет, что в дальнейшем определило мою профессию. В процессе обучения в 1996 году я поступил на службу в органы прокуратуры, а затем, с момента создания Следственного комитета в 2007 году перешел на службу в Следственное управление СК России по Амурской области. На следственной работе, кстати, мне пригодилось умение логически мыслить и проводить тщательный анализ, данные навыки хорошо развивают точные науки, такие как физика и математика.

– В чем специфика нашего региона и отличие его от Амурской области, где вы служили до этого?

– Между Омской и Амурской областями много общего, но есть и различия.

Из общего – это приграничные области, что определяет свою специфику, развитое сельское хозяйство – Амурскую область называют житницей Дальнего Востока. Есть различия – Омск больше развит экономически по сравнению с Благовещенском, много ВУЗов и НИИ, объектов культуры, музеев, театров, в Благовещенске конечно же тоже все это есть, но меньше. Климат в Сибири мягче, с меньшим количеством осадков, зима более снежная. Площадь Амурской области в три раза больше Омской. В Амурской области разнообразнее ландшафт – от равнины до скалистых сопок, 70 процентов составляет лесной массив, огромное разнообразие флоры и фауны – на юге растет виноград, пионы, нежные лилии и огромные прекрасные лотосы в живописных озерах (так называемые лотосы Комарова), на севере – кедровый стланик…

Неизменными остаются люди: по складу характера сибиряки очень похожи на дальневосточников, но более сдержаны.

– Расскажите о самом главном уголовном деле в вашей карьере? Какое потрясло больше всех?

– Каждое жестокое преступление в отношении детей оставляет шрам в душе. Я их помню все: и как несколько дней искали двух пропавших после последнего звонка в мае 2009 года двоюродных сестер-первоклассниц в пригороде Шимановска Амурской области. Потом выяснилось, что их увез в лес, изнасиловал и заколол заточкой сосед – водитель районной администрации, для которого убийство невинных девочек стало своеобразной психологической разгрузкой после ссоры с супругой. Хоть преступление было совершено в условиях неочевидности, но через 3 месяца смогли установить и задержать преступника. Он был приговорен к пожизненному лишению свободы, но через два года скончался в тюрьме – высшая кара настигла злодея.

– В Омске всех потрясла история 8-летнего мальчика, которого мать и отчим ставили коленями на гречку...

– Приговор по обвинению Казакова и Юмашевой в настоящее время обжалуется осужденными. Потерпевший мальчик проживает в казенном образовательном учреждении «Адаптивная школа-интернат № 5». А 25 февраля Управление опеки и попечительства Департамента образования обратилось в Октябрьский районный суд с исковым заявлением о лишении родительских прав мамы ребенка. Сейчас бабушка ребенка оформляет документы на его опекунство.

– Изменились ли как-то коррупционные схемы, которые используют чиновники?

– В 2019 году в суд было направлено 143 уголовных дела, в 2018 их было 113. Основные схемы получения взяток и хищений с использованием служебного положения, в принципе, не изменились. Но подозреваемые стали более тщательно скрывать личное участие в преступлении: использовать мобильные и защищенные технические средства связи, уничтожать информацию на электронных носителях, применять иные способы конспирации преступной деятельности. Только и криминалистика не стоит на месте, совершенствуются методы расследования преступлений: на вооружение следственных органов поступает модернизированная техника, что позволяет проводить сложные экспертизы.

– Дело следователя Оляницкого, попавшегося на взятке, наверняка бросило тень на всё ведомство. Скажите, собирали ли после него подчиненных на разговор?

– Конечно, были приняты дополнительные меры как по антикоррупционному просвещению сотрудников и усилению работы по урегулированию возможных конфликтов интересов, так и организационные меры – по исключению подобных фактов впредь. Могу заверить, любые нарушения закона со стороны наших сотрудников будут жестко пресекаться. Но сейчас я уверен, этот случай – единичный, сейчас в следственном управлении СК России по Омской области работают преданные закону и присяге сотрудники. Когда я знакомился с коллективом, то был приятно удивлен – в подавляющем большинстве это грамотные, опытные, с многолетним стажем сотрудники. Есть у нас и молодые следователи. В целом, коллектив способен профессионально выполнять любые поставленные руководством Следственного комитета России и государством задачи по борьбе с преступностью.

– У омского Следственного комитета лучшие показатели по СФО по уровню снижения преступности за прошлый год. Как удалось добиться этого?

– Столь высоких показателей не удалось бы добиться без «командной игры» всех правоохранительных ведомств – следственного комитета, полиции, ФСБ, Росгвардии, прокуратуры. В прошлом году следователями в различные органы было внесено полторы тысячи об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, по итогам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 1 371 должностных лиц, это тоже хорошая превентивная мера.

– Что успели посмотреть в Омске?

– В Омске неожиданно для себя я полюбил театр. В драмтеатре понравилась постановка «Фигаро» и «легкая» актерская игра. Успел посмотреть замечательную коллекцию в музее изобразительных искусств Врубеля и побывать в Доме-музее Колчака. Даже в цирк смог сходить, хотя много времени отнимает работа – объезжаю районы области, надо познакомиться со всеми сотрудниками межрайонных следственных отделов, узнать их условия труда, познакомиться с жителями. Провожу выездные приемы граждан, надо узнать их проблемы и помочь в решении.

СКАЗАНО

«Рыбалка – моя отдушина»

– Работа следователя эмоционально нелегка. Моя отдушина – моя семья, и …рыбалка, люблю рыбачить со спиннингом, – признается Олег Евгеньевич. – Хотелось бы пожелать СМИ писать больше хороших новостей о замечательных омичах, талантливых детях, интересных фактах из истории города, о культурных и научных достижениях. Жителям Омска есть, чем похвастаться.

СПРАВКА «КП»

Винников Олег Евгеньевич, 49 лет;

родился в Благовещенске, имеет два высших образования;

с 2001 по 2007 год – прокурор Магдагачинского района Амурской области;

с 2007 года работает в структуре следственного комитета;

с 2017 года – и. о. руководителя следственного управления СК России по Амурской области;

7 сентября 2019 года Олег Винников назначен руководителем Следственного управления Следственного комитета по Омской области.