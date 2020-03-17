«Живите! И не разменивайте эту потрясающую жизнь на пустоту!»: Омичка рассказывает в Instagram, как борется с 3-й стадией рака

В конце прошлого года у 30-летней омички Екатерины Торопыно обнаружили рак лимфатической системы третьей стадии. По признанию молодой женщины, узнав о страшном диагнозе, первые дни она просто плакала и думала, почему жизнь обошлась так несправедливо именно с ней.

«СНАЧАЛА БЫЛО СТЫДНО ГОВОРИТЬ, ЧТО ЗАБОЛЕЛА ВО ВСЕУСЛЫШАНИЕ»

А потом нашла неожиданный выход – о своей беде она решила рассказывать в Instagram. Признается, сначала было неловко говорить о болезни. Но первый шаг сделала ее подруга, она обо всем написала на своей странице.

– У меня всегда был закрытый аккаунт, и только самые-самые близкие в списке друзей, – рассказывает Екатерина. – Мне было стыдно признаться, что я заболела... было стыдно говорить об этом во всеуслышание... Я никогда ничего ни у кого не просила... Ну, думаю, и этот раз будет не исключением. Потом на моей работе сделали рассылку всем на почту, что у меня случилась беда. И этот день я точно не забуду никогда. Я сидела за столом и услышала, как мой телефон разрывается от входящих сообщений. Это был нескончаемый поток. Нет, не только денег! Энергии! Столько человек сплотились, чтобы мне помочь... Я сидела и ревела... Мама плакала вместе со мной... Откликнулись вообще все!!! А сколько старых знакомых нашлось!

Буквально за несколько дней на страницу Екатерины подписались тысячи. Сейчас за ее судьбой следят уже 30 тысяч человек. Омичка рассказывает, что сейчас ей пишут не только друзья, но и совершенно незнакомые люди со всех концов страны. Это дает ей силы жить дальше даже в минуты совершенного отчаяния. А справиться со смертельным недугом, который внезапно обрушился на нее, Кате критически важно. Она – мама двоих чудесных детей: 9-летнего мальчика и пятилетней девочки.

Фото: Instagram

– Очень хочется взять своих детей, положить их в кармашек и забрать с собой, но нельзя, – пишет Екатерина. – Очень хочется обнимать их каждую ночь, петь песенку Эльзы перед сном и гладить по головке, но тоже нельзя. Очень хочется посадить их всех в машину, включить громко музыку, купить по мороженому и уехать куда-нибудь, но нельзя. Очень хочется каждое утро готовить их любимые сахарные леденцы и варить компотик, но нельзя. Очень хочется будить их своими поцелуями. В носик, животик, пяточку. Но нельзя! Очень хочется пойти с ними на улицу, лепить снежки, качаться на качелях, ходить с ними в гости, но нельзя. Очень хочется, чтобы они, как раньше, под вечер неожиданно пришли ко мне на работу, крикнули из-за угла: «Мама!» – и потом мы все вместе пошли домой! Но нельзя!!! Очень хочется быть рядом, не смотря при этом постоянно на часы, считая минуты, которые остались до обратного приезда в больницу! Много всяких хочется и много этих ужасных нельзя! Мне нельзя, а вам можно! Вы же знаете, что делать? И обязательно расскажите, как кайфово стало на душе после этого. Порадуемся вместе.

Фото: Instagram

«Я БЫ МНОГОЕ ОТДАЛА, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ!»

Молодая и красивая выпускница академии МВД рассказывает, как в корне изменилось ее отношение к жизни после диагноза. Вот, о чем она мечтает сейчас:

– Звонит мама и спрашивает: «Как дела?». А ты ей всегда стандартно: «Да нормально все». И ничего кроме... Ну смысл расстраивать? А потом кладешь трубку, утыкаешься носом в подушку и ревешь... и пытаешься ощущать себя – ну не целой, а хоть живой... Вы даже не представляете как тут, каким мы иногда тут подвергаемся ужасными мучениям – пыткам, при виде которых лицо ваше исказилось бы или застыло в ужасе от увиденного. Одну только пункцию костного мозга вспоминаю – уже дурно. Я бы сейчас многое отдала за то, чтобы сбежать отсюда, прийти домой, всех обнять, набрать ванну с пузырьками и лежать в ней. Потом приготовить ужин, покормить своих, включить офигенный фильм, хрумкать попкорном, укрыть всех одним одеялом и кайфовать... Потом уложить спать мелких, уткнуться носом в любимую широкую спину и знать, что завтра больше никуда не надо спешить! Что достаточно испытаний, можете жить спокойно. Терпеть не могу фразу: «Хорошо там, где нас нет». Нет, там, где мы есть, – прекрасно! Хорошо, когда есть путь домой! Домой! Я очень хочу домой! Хочу, чтоб скорее закончился этот кошмар!

Фото: Instagram

«НЕ ДАЙ БОГ НИКОМУ ТАКОГО ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА!»

Екатерина пишет честно о многом, через что ей пришлось пройти и что еще предстоит. О том, как ее мучают адские боли и бессонница. Про потерявшие чувствительность пальцы. Про то, как принимала себя без волос, которые выпали после химиотерапии. А вот сухие цифры только после первого месяца борьбы. 160 бутылок лекарств влито через капельницу – из них 40 бутылок химии. 510 таблеток выпито – примерно по 20 штук в сутки. А еще не поддающиеся подсчету уколы – от нервов, от тошноты, от удушья, от отеков. Минус 5 кг веса, которые ушли как пыль.

– Некоторые пишут в личку или под фотками комментарии о грустных глазах, – пишет Екатерина. – Хочется напомнить: у меня рак! Невозможно постоянно делать вид, что ничего особенного не произошло, улыбаться, держаться... Поживите-ка 3,5 месяца в четырех стенах – не просто больницы, а больницы, из которой многих вывозят вперед ногами... Думаете, легко? Нееее!!! Ооочень сложно!!! Не дай Бог никому такого жизненного опыта!! Вот вы смотрите на фото и не знаете, с каким трудом сегодня с утра я стояла и вырисовывала онемевшими пальцами и еле-еле державшейся в руках кисточкой брови. Или как ресницы красила, которых осталось максимум по 10-15 штук на каждом глазу. Вы видите ровно столько, сколько вам позволяют увидеть.

Фото: Instagram

Екатерина рассказала, как один из немногих радостных моментов – когда ее ненадолго отпустили к детям – омрачила случайная прохожая.

– Идем мы с дочкой, я в парике и шапке. После одной из химиотерапий я стала кашлять, как волк – ну так прям громко с хрипом. Заходим мы в уборную, я начинаю кашлять, рядом женщина с ходу мне: «Хоть бы проверилась сходила, ходишь всех заражаешь! » По-злому так сказала! Ну а я че? Спокойненько так снимаю парик с шапкой, смотрю на нее и говорю: «Прежде чем позволять себе осуждать человека, подумайте, а надо ли оно вам?! Мой кашель – последствие химиотерапии, я для вас не опасна! Видите?! Волос нет, а кашель есть!». И той женщине так стало неловко, в глазах ее появились слезы. Каждый человек, которого ты встречаешь, может сражаться в битве, о которой ты не знаешь ничего... Будь вежлив всегда. Пожалуйста.

Несмотря на все, через что Екатерине сейчас приходится проходить, большинство ее постов невероятно оптимистичные. Ведь они, по сути, о главном. О том, чего многие здоровые люди в погоне за эфемерными мечтами и амбициями просто не замечают:

– Никто из нас не выберется отсюда живым! Пожалуйста, перестаньте относится к себе, как к чему-то второстепенному! Кто его знает, сколько времени нам отмерено? Ведь, по сути, каждый день может стать последним. Так отчего не прожить его в удовольствие? Живите свою жизнь, а не прозябайте! Проснитесь пораньше, приготовьте себе самый вкусный завтрак в мире! Сделайте красивую прическу, макияж, наденьте что-нибудь классное! Что ж вы вечно все откладываете-то на определенный случай?! Когда ему быть, если не сегодня?! Живите! И не разменивайте эту потрясающую жизнь на пустоту!

Фото: Instagram

ВАЖНО

Екатерине предстоит еще тяжелое лечение и потом почти год реабилитации. Ее семье потребуются на это средства. Вот номер карты, куда можно перевести для нее деньги:

4279 4500 1617 5146 (Сбербанк).