В «Евромеде» УЗ-исследования в акушерстве и гинекологии проводятся на аппарате последнего поколения

В Многопрофильном центре диагностика женского здоровья и наблюдение за ходом беременности проводится на уникальном УЗ-аппарате 18 версии «Voluson E10». Аппарат создан специально для исследований в акушерстве и гинекологии. Ультразвуковая система последнего поколения позволяет выявить различные патологии женской репродуктивной системы на ранних стадиях и оценить здоровье будущего ребенка на первых сроках беременности.

Особое значение УЗ-аппарат имеет для репродуктологии. Пациенткам, только готовящимся стать мамами, в режиме 3D и 4D проводятся исследования яичникови полости матки. Высококачественная визуализация яичника и маточных труб с возможностью автоматического подсчета объема каждого фолликула дает возможность оценить овариальный резерв пациентки и определить шансы наступления беременности. Своевременная диагностика на оборудовании последнего поколения позволяет выявить даже самые незаметные полипы эндометрия и повысить шансы на успешное проведение программы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Высокая разрешающая способность УЗ-аппарата Voluson E10 18 версии позволяет достигать улучшенного качества и четкости изображений. Благодаря этому наблюдение за ходом беременности проводится с максимальной эффективностью.

Объемная визуализация изображений в режимах 3D и 4Dдает возможность врачам УЗ-диагностики своевременно обнаружить патологии развития плода, а родителям не только узнать пол будущего ребенка, но и увидеть его лицо. На изображениях, полученных с помощью УЗ-аппарата 18 версии Voluson E10, отмечается анатомическая реалистичность сосудистых структур. Новейшая модификация позволяет получить объемное изображение позвоночника, сердца плода, определить четкие границы лица и конечностей, избавляясь при этом от лишних артефактов, шумов и помех.

Ультразвуковые исследования на аппарате Voluson E10 18 версии проводятся в корпусе «Евромеда» на Съездовской. Записаться на диагностику и получить подробную информацию о стоимости гинекологического УЗИ и УЗ-исследований на разных сроках беременности можно у операторов справочной службы по тел. 99-15-32.

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