«Иосиф Виссарионович победил войну и сплотил народ»: В центре Омска прошел митинг в честь Сталина

Старая советская музыка и два человека с плакатами, на которых изображен портрет Иосифа Сталина, привлекали внимание сибиряков в самом центре Омска. Как выяснилось, оба вышли на митинг в честь вождя. И это несмотря на неоднозначное отношение к генералиссимусу в нашей стране. Некоторые осуждающе посматривали на пикетчиков, другие прохожие пробегали их, стараясь не смотреть в сторону портретов со Сталиным.

В социальных сетях появилось видео. На нем митингующие поясняют, почему решили выйти и напомнить всем о вожде.

- Пикет проходит в честь памяти Иосифа Виссарионовича Сталина. Ровно 67 лет назад в этот день он ушел из жизни. Этот человек восстановил страну перед войной. Сделал ее аграрной и индустриальной, из безграмотной сделал страну грамотной. Выиграли войну под его руководством. А потом восстановили ее в послевоенные годы. В его честь мы проводим этот пикет, чтобы омичи видели, знали и помнили, какой это был человек, - сказал коммунист Геннадий Дроздов.

Долгое время он работал депутатом в Омске, входит в партию КПРФ. Второй пикетчик представился Сергеем. Он заявил, что вышел с его портретом, потому что Сталин был великим. И именно ему россияне должны быть благодарны за статус космической мировой державы в советские годы.

- Сталин был великим. Он смог сплотить страну в тяжелое время. И смогли победить благодаря ему в тяжелой войне. Ему спасибо, его страна запустила человека в космос. Он знал, как руководить страной и что нужно. Но был убит, те, кто это сделал, потом хвастались на Западе, как они убивали Сталина. Мы должны помнить таких руководителей.

Омичи в социальных сетях тоже не были единодушны. И разделились в оценках личности вождя на два лагеря.

- Кто бы что не квакал на Сталина, это лучшее что было с Россией, - заявил один из омичей.

- Сталин фашист, это неоспоримый факт. Его с Гитлером можно на одну полку поставить, - парировал ему другой сибиряк.