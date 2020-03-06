2020-03-06T13:32:33+03:00
Общество

«Иосиф Виссарионович победил войну и сплотил народ»: В центре Омска прошел митинг в честь Сталина

Двое омичей вышли на улицу с портретами вождя [видео]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Двое омичей вышли на митинг памяти в честь Сталина.Двое омичей вышли на митинг памяти в честь Сталина.Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Старая советская музыка и два человека с плакатами, на которых изображен портрет Иосифа Сталина, привлекали внимание сибиряков в самом центре Омска. Как выяснилось, оба вышли на митинг в честь вождя. И это несмотря на неоднозначное отношение к генералиссимусу в нашей стране. Некоторые осуждающе посматривали на пикетчиков, другие прохожие пробегали их, стараясь не смотреть в сторону портретов со Сталиным.

В социальных сетях появилось видео. На нем митингующие поясняют, почему решили выйти и напомнить всем о вожде.

- Пикет проходит в честь памяти Иосифа Виссарионовича Сталина. Ровно 67 лет назад в этот день он ушел из жизни. Этот человек восстановил страну перед войной. Сделал ее аграрной и индустриальной, из безграмотной сделал страну грамотной. Выиграли войну под его руководством. А потом восстановили ее в послевоенные годы. В его честь мы проводим этот пикет, чтобы омичи видели, знали и помнили, какой это был человек, - сказал коммунист Геннадий Дроздов.

Долгое время он работал депутатом в Омске, входит в партию КПРФ. Второй пикетчик представился Сергеем. Он заявил, что вышел с его портретом, потому что Сталин был великим. И именно ему россияне должны быть благодарны за статус космической мировой державы в советские годы.

- Сталин был великим. Он смог сплотить страну в тяжелое время. И смогли победить благодаря ему в тяжелой войне. Ему спасибо, его страна запустила человека в космос. Он знал, как руководить страной и что нужно. Но был убит, те, кто это сделал, потом хвастались на Западе, как они убивали Сталина. Мы должны помнить таких руководителей.

Омичи в социальных сетях тоже не были единодушны. И разделились в оценках личности вождя на два лагеря.

- Кто бы что не квакал на Сталина, это лучшее что было с Россией, - заявил один из омичей.

- Сталин фашист, это неоспоримый факт. Его с Гитлером можно на одну полку поставить, - парировал ему другой сибиряк.

Митинг в память о Сталине в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Судья, вынесший приговор омскому чиновнику-убийце Ровейну, умер в баре Розы Хутора
Руководитель СУ Ск Росии по Омской области навестил ветерана Великой Отечественной войны
Омичи жалуются, что их не пускают садиться в автобусах рядом с водителем
На дороге в Омске перевернулось авто
Легковушку разорвало надвое в страшном ДТП на трассе под Омском
В Омске могут рухнуть еще одни военные склады
Водитель из Омской области напился и повез детей к бабушке
Председатель Омского горсовета поздравил женщин-фронтовиков с 8 марта
Вслед за «Авангардом» омскую прописку может потерять и футбольный «Иртыш»
Омский пловец, собиравшийся на Паралимпиаду-2020, погиб в ДТП на трассе
Омич требует со страховой компенсацию за смерть матери, которую сбила фура и скрылась
Омичка выступит в шоу «ComedyБаттл» на ТНТ
Актриса Александра Кузенкина сбежала из Мюнхена
Магия или разгильдяйство коммунальщиков: В Омске сугроб завис на проводах
В ПФР назвали самую большую пенсию омички
«Вместо 20 машин - всего 5»: Омичи жалуются, что автобус №40 не дождаться
В «заминированном» самолете Москва - Омск бомбы не нашли
Омские волонтеры из отряда «Свет» подарили праздничный концерт для особенных ребятишек