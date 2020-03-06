2020-03-06T11:34:31+03:00
Общество

Глава омского Минэнерго об отставке - «КП»: Переезжаю в Москву. С работой по ремонту фасадов мой уход не связан

Вадим Марыгин, получивший столько критики за провал кампании по ремонту фасадов, рассказал, почему уходит
Станислав МУХИН
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Вадим Марыгин проработал в новом ведомстве меньше года. Фото: РИА Омск-ИнформВадим Марыгин проработал в новом ведомстве меньше года. Фото: РИА Омск-Информ
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Вадим Марыгин возглавил новое ведомство Минэнерго только в июле прошлого года. И сразу на него свалилась кампания по ремонту фасадов к приезду президентов России и Казахстана на Форум. За короткий срок нужно было освоить около 1 млрд. рублей. Получилось ли? Судите сами, изначально власти заявляли, что нужно закончить эту работу к 1 сентября. Потом к началу Форума к ноябрю. А дальше сроки только отодвигались все дальше. Но даже сейчас есть дом, где все до сих пор не доделали. Подрядчики бросали многоэтажки, срывали сроки, а существенную часть объектов ремонтировали в мороз в ноябре и декабре. И вот появилась новость об отставке министра энергетики и ЖКХ Вадима Марыгина. За комментарием "Комсомолка" обратилась к самому чиновнику.

- Действительно ухожу. Сегодня последний рабочий день в областном правительстве. С губернатором это согласовано. Огромное спасибо за опыт жителям региона. Продолжу работать я в Москве. Это абсолютно мое решение.

- В столице вы где продолжите работать - во власти, в коммерции?

- Я бы попросил дождаться следующей недели, пока не стану озвучивать. Все узнаете сами, но чуть позже. Я веду социальные сети, увидите. Я веду социальные сети.

- Как-то связан ваш уход с тем, что происходило вокруг ремонта фасадов в Омске? Много было критики.

- Нет, абсолютно не связано. Вы же пресса, понимаете, что я абсолютно открыт. Ведутся работы по обсуждению выделения второго миллиарда, по первому администрация ведет работу еще, устраняет. У каждого есть возможности карьерного роста. У каждого есть свои амбициозные задачи.

- Для вас это шаг вперед?

- Ну-уу... Соответственно. Конечно. Опыт работы, мне было приятно работать с Александром Леонидовичем Бурковым.

- Можно считать эту работу по ремонту фасадов колоссальным опытом для вас?

- Да, конечно. Я пришел в новое ведомство, мы его создавали с нуля и я его возглавил. Что-то получалось сразу, где-то были проблемы. Но мы всегда были открыты. Выполняли работу и по ЖКХ и по формированию комфортной городской среды. И я считаю, с этой задачей справлялись.

- Вы в ноябре нам клялись и давали слово, что все фасады до 31 декабря 2019 года будут сделаны. Вчера был рейд, который показал, что еще есть не законченные дома...

- То, что у них не закончена, у них будет делать администрация за счет муниципального бюджета. Мы об этом говорили, распределителем была администрация и ответственность несли они. По весне они начинают дефектовать объекты и устранять недостатки.

- Поздравляем вас с назначением. Желаем удачи в Москве.

- Спасибо. До свидания.

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- Мы должны успеть все на 100% до 31 декабря. Успеем! - заявил нам Вадим Олегович 26 ноября. - Уже перечислили 500 млн. подрядчикам, которые справились со своей работой. По информации департамента городского хозяйства,103 дома уже готовы полностью. Еще (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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