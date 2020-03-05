В Омской области из-за смерти многодетной мамы уволили сразу двоих главврачей

По итогам собственной проверки, которую провели в региональном минздраве, уволены главврачи Калачинской и Горьковской ЦРБ Игорь Соколов и Валерий Корсаков.

Напомним, трагедия случилась 20 февраля в поселке Горьковском. 44-местной жительнице, матери четверых детей, внезапно стало плохо. Женщина пришла в местную больницу. Выяснилось, что у пациентки очень высокое давление. Но терапевт дала ей таблетку и отправила домой. К вечеру Елене Евсеевой сделалось еще хуже, ей вызвали скорую.

Елену Евсееву доставили в больницу. Потом в течение нескольких суток пациентку в тяжелейшем состоянии зачем-то возили из Горьковского в Калачинск и обратно. В итоге она умерла от инфаркта и отека мозга.

После случившегося проверку начала региональная прокуратура. Потребовал разобраться в ситуации и губернатор Александр Бурков.

– Проведите расследование – что там происходит, почему идут постоянные жалобы людей. Не надо дожидаться смертей. Оцените ситуацию, может быть в этих больницах она, как рыба, – гниет с головы. А в результате жертвами становятся многодетные мамы. Нужно просто слышать людей. Если жители, которые ходят в эти поликлиники и больницы, к вам обращаются, будьте отзывчивы, – сказал губернатор.

На днях был обнародован первый результат проведенного разбирательства: если бы не многочисленные нарушения со стороны врачей, у пациентки бы оставался шанс на спасение. А накануне сообщили об увольнении главврачей.

– После вмешательства губернатора Омского региона Александра Буркова в резонансное дело Елены Евсеевой, в областном министерстве здравоохранения принято решение освободить от занимаемых должностей главных врачей Калачинской и Горьковской ЦРБ, – рассказали в пресс-службе областного минздрава. – Ранее проведенная проверка показала отступления от стандарта оказания медицинской помощи при госпитализации жительницы Горьковского района. Определить причинно-следственную связь между ошибками медиков и смертью пациентки предстоит компетентным органам.

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