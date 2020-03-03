Министр экологии Омской области Илья: «Дышать легче станет после 2024 года. Я уверен»

Омичи продолжают массово жаловаться на едкий химический запах, которым с недавних пор приходится дышать почти постоянно. Если раньше информация о выбросах, загрязняющих атмосферу, появлялась периодически, то сейчас проще назвать дни, когда горожане могли дышать нормальным воздухом.

ВОЗДУХ В ОМСКЕ ПОРТИТСЯ ИЗ-ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ПОГОДЫ

Региональный министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов провел пресс-конференцию и рассказал, что в ведомстве делается, чтобы хоть как-то изменить ситуацию. Мы задали ему, наверное, самый популярный вопрос: «Сколько еще терпеть, и есть ли понимание, когда ситуация улучшится?». Чиновник посетовал на превратности погоды.

– Я не устаю повторять: ввиду изменения климатических условий, в том числе и для нашего города, у нас существенно выросло количество дней с неблагоприятными метеоусловиями. Сейчас это каждый четвертый день в Омске такой, – пояснил Илья Лобов. – Если мы считаем, что у нас выбрасывается 250 тысяч тонн в год, то можно посчитать, сколько это примерно в день. И при неблагоприятных условиях выбросы никуда не деваются с территории города, и мы волей-неволей чувствуем этот запах. И пока у нас меняется эта климатическая зона, мы будем это ощущать. Приведу наглядный пример. Вот ремонт фасадов – неудобно жить, ходить по магазинам, ездить по дорогам. Но мы понимали, что это когда-то закончится и город преобразится. На сегодня у нас есть мероприятия, которые влекут за собой определенные неудобства.

80% ОТХОДОВ В РЕГИОНЕ НИКОГДА НЕ БУДУТ ПЕРЕРАБОТАНЫ

К сожалению, в ближайшие четыре года ситуация с качеством воздуха будет только ухудшаться. Связано это с масштабной рекультивацией сразу тысячи полигонов, расположенных на территории Омской области. Во время работ неизбежно придется вскрывать их, и накопленные десятилетиями ядовитые свалочные газы будут выходить в атмосферу. При этом сжигать их, как это делается на одном из полигонов в Московской области, экономически невыгодно. Смысл такие установки, перерабатывающие газ в электричество, имеют только на очень больших свалках. В Омске таких нет.

– В дни неблагоприятных погодных условий мы свалочные газы тоже будем чувствовать, – отметил министр. – Свалки оказывают существенное воздействие на атмосферу города, без сомнения. Сейчас заканчиваем проектно-сметные работы. Переходим к рекультивации, и к 2024 году у нас по плану завершение работ на последней свалке. После 2024-го дышать будет однозначно легче. Я уверен.

При этом 80% отходов, копившихся на омских свалках с 1950-х годов, никогда не будут переработаны. Речь идет об их захоронении и ликвидации так называемого накопленного вреда. Полигоны будут закрывать специальным куполом сверху, отводить из них свалочные газы, а также отводить и очищать ядовитые стоки. Строить большое количество мусороперерабатывающих заводов в Омске нецелесообразно, считает Илья Лобов. Даже если на это найдутся средства. Ведь после того, как переработают весь скопленный мусор, они будут простаивать – такой загруженности больше не будет.

ПУНКТЫ МОНИТОРИНГА В ГОРОДЕ НЕ СПОСОБНЫ НАЙТИ ИСТОЧНИК ВЫБРОСОВ

Если с переработкой мусора есть хоть какая-то ясность, что с промышленными выбросами все еще сложнее. Прежде всего существующие сейчас посты мониторинга дают лишь информацию о состоянии воздуха в городе в целом. Выявить источник выбросов они не способны. Соответственно непонятно, как можно решить проблему, не зная ее виновника.

– Чтобы нам найти виновника, есть всего лишь один законный способ – взять пробу на источнике, – говорит Илья Алексеевич. – И только это будет являться доказательством. Все остальное – предположения. Обмеряя даже одно и то же предприятие с четырех разных сторон, выявляя отсутствие возможности влияния других предприятий, мы как мониторинговая служба не сможем точно сказать, что это абсолютно точно данное предприятие, пока не возьмем пробы на источнике. Вот так у нас построено на сегодня законодательство. Это объяснение, почему я никогда не называю конкретные предприятия. Фактически это предположение, не основанное на законном способе определения виновника. К тому, кто назвал данное предприятие, могут предъявить иски о защите деловой репутации. Но мы в этом направлении тоже ведем существенную работу. Совместно с ОмГТУ разрабатывается специализированное программное обеспечение, которое позволяет из определения в любой точке города выявить загрязнение по любому химическому веществу, загрязняющему воздух выше 1 ПДК (предельно допустимая концентрация), а также определить две дополнительные точки, чтобы провести замеры по этим веществам в других точках города и сузить круг подозреваемых для начала внеплановых проверок.

Даже когда есть «подозреваемые», не все так просто. Юрлица защищает 294-й ФЗ, согласно которому о внеплановой проверке надо предупреждать, минимум, за день. А за это время предприятия уже успевают подготовиться.

– Это больше работа на усиление, затягивание кольца вокруг предприятий – чтобы они понимали, что над ними надзор есть и всегда будет только усиливаться и что эти предприятия должны уделять огромное внимание соблюдению экологических норм, – говорит Лобов. – Мы все живем в одном городе, надо всем объединяться вокруг этой экологической повестки.

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В прошлом году областное минприроды провело 95 проверок: 22 плановых и 72 внеплановых. По результатам проверок выдано 31 предписание по устранению выявленных нарушений норм законодательства в области охраны окружающей среды и 401 протокол об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 5 млн 144 тысяч рублей для 63 нарушителей. Самый большой – в районе 300 тысяч рублей.

– Понятно, что крупный бизнес, если он ведет нечестную игру и доход исчисляется сотнями процентов, пойдет на любое нарушение и окупит любой штраф, – прокомментировал ситуацию Илья Лобов. – Но мы говорим о малых предприятиях, за которыми как раз осуществляет надзор минприроды. И для них это очень существенная сумма. У предприятий федерального уровня надзора совершенно другие суммы штрафов. Но в большей степени мы можем вообще выносить только предостережения для предприятий малого бизнеса. К сожалению, у нас здесь связаны руки. Но даже по итогам вынесенных распоряжений не все предприятия устраняют нарушения. Проверка показала, что 9 нарушителей так и не исполнили предписания, выданные министерством природных ресурсов. Они понесли административные наказания в виде административного штрафа.