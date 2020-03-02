«Проблема с проездом наших скорых есть»: В Омске из-за нечищеных дворов машины «03» застревают и не могут попасть к больным

В соцсетях появились сразу несколько записей, на которых видно, как машины скорой помощи буксуют на нечищеных дорогах в омских дворах. Например, такой случай произошел недавно с реанимобилем, который застрял в городке Нефтяников.

– Вот так и чистят наши дороги! В экстренной ситуации даже спецслужбы не могут выполнить свою работу, – рассказывает автор видео. – Нефтяники. Увозили женщину на носилках прямо с улицы – уж не знаю, что именно там случилось. Проезд между домами на улице Химиков №№ 48 и 52. Надеюсь, примут меры, в этом проезде это уже третья ситуация за сегодняшний день.

И такая обстановка практически по всему городу. Если раньше водителям скорых приходилось маневрировать из-за перекрытых шлагбаумами и заставленных брошенными как попало машинами, то во время резких перепадов температуры на улице добавилась новая головная боль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/763991" frameborder="0"></iframe> Скорая не может проехать по улице Химиков.Видео: «ЧП Омск», vk.com

– В этом году необычная весна – уже в феврале начало все таять, – рассказал «Комсомолке» главный врач региональной Станции скорой помощи Максим Стуканов. – Конечно, проблема с проездам наших машин существует. Особенно остро вопрос стоит в частном секторе, в дачных поселках, где люди живут постоянно. Там есть проблемы и с проездом, и с поиском нужного адреса – многие дома не пронумерованы. Мы встречаемся с представителями этих товариществ, обсуждаем этот вопрос. И вроде бы они начали прислушиваться к нам. Нередко невозможно проехать и во дворах многоэтажных домов. Если за дорогу отвечает город, мы обращаемся за помощью в департамент городского хозяйства. Они приезжают и вытаскивают наши машины своими тягачами. Спасибо им, что идут нам навстречу, – раньше и такого не было.

В мэрии отчитываются о практически нечеловеческих усилиях по вывозу снега с улиц. Впрочем, в целом картину это не слишком меняет – город тонет в снежной каше. А если что-то срочно не предпринять, уже скоро утонет в огромных лужах.

Мы обратились за разъяснениями в управление дорожного хозяйства и благоустройства омской мэрии. Там сетуют на нерадивые управляющие компании, которые не выполняют свою часть работы.

– Заезды во дворы ведь не УК должна чистить? Они убирают территорию от начала до конца дома? – поинтересовались мы у главы ведомства Владимира Казимирова.

– Ой, ну а кто же въезды во дворы должен чистить?! Неправильно вы понимаете совсем! До свидания, у меня совещание.

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