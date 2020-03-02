2020-03-02T12:20:52+03:00
Общество

«Проблема с проездом наших скорых есть»: В Омске из-за нечищеных дворов машины «03» застревают и не могут попасть к больным

Управляющие компании и мэрия пытаются переложить вину друг на друга
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео («ЧП Омск»)Фото: скриншот с видео («ЧП Омск»)
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В соцсетях появились сразу несколько записей, на которых видно, как машины скорой помощи буксуют на нечищеных дорогах в омских дворах. Например, такой случай произошел недавно с реанимобилем, который застрял в городке Нефтяников.

– Вот так и чистят наши дороги! В экстренной ситуации даже спецслужбы не могут выполнить свою работу, – рассказывает автор видео. – Нефтяники. Увозили женщину на носилках прямо с улицы – уж не знаю, что именно там случилось. Проезд между домами на улице Химиков №№ 48 и 52. Надеюсь, примут меры, в этом проезде это уже третья ситуация за сегодняшний день.

И такая обстановка практически по всему городу. Если раньше водителям скорых приходилось маневрировать из-за перекрытых шлагбаумами и заставленных брошенными как попало машинами, то во время резких перепадов температуры на улице добавилась новая головная боль.

Скорая не может проехать по улице Химиков.Видео: «ЧП Омск», vk.com

– В этом году необычная весна – уже в феврале начало все таять, – рассказал «Комсомолке» главный врач региональной Станции скорой помощи Максим Стуканов. – Конечно, проблема с проездам наших машин существует. Особенно остро вопрос стоит в частном секторе, в дачных поселках, где люди живут постоянно. Там есть проблемы и с проездом, и с поиском нужного адреса – многие дома не пронумерованы. Мы встречаемся с представителями этих товариществ, обсуждаем этот вопрос. И вроде бы они начали прислушиваться к нам. Нередко невозможно проехать и во дворах многоэтажных домов. Если за дорогу отвечает город, мы обращаемся за помощью в департамент городского хозяйства. Они приезжают и вытаскивают наши машины своими тягачами. Спасибо им, что идут нам навстречу, – раньше и такого не было.

В мэрии отчитываются о практически нечеловеческих усилиях по вывозу снега с улиц. Впрочем, в целом картину это не слишком меняет – город тонет в снежной каше. А если что-то срочно не предпринять, уже скоро утонет в огромных лужах.

Мы обратились за разъяснениями в управление дорожного хозяйства и благоустройства омской мэрии. Там сетуют на нерадивые управляющие компании, которые не выполняют свою часть работы.

– Заезды во дворы ведь не УК должна чистить? Они убирают территорию от начала до конца дома? – поинтересовались мы у главы ведомства Владимира Казимирова.

– Ой, ну а кто же въезды во дворы должен чистить?! Неправильно вы понимаете совсем! До свидания, у меня совещание.

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Недавно «Комсомолка» писала о вопиющем случае, который произошел в доме на улице Гашека. Из-за дворов, наглухо перегороженных заборами и брошенными как попало машинами, скорая помощь кружила в поисках хоть какой-то лазейки, чтобы попасть к нужной многоэтажке. А в это время в одной из квартир от сердечного приступа скончалась пожилая омичка. Сын умершей уверен: если бы у медиков была возможность приехать хоть на 10 минут раньше, у его мамы был бы шанс. (Далее...)

«Мама умерла из-за того, что через заблокированный двор не смогла проехать скорая»: Омич пожаловался на соседей, которые бросают машины во дворах

Трагедия случилась в доме на улице Гашека, 4/1. Поздно вечером одной из жительниц – Нине Денисовой (имя и фамилия изменены) стало плохо с сердцем. В 11 вечера родные пожилой женщины вызвали скорую. Но медики помочь ей уже ничем не могли, им оставалось только констатировать смерть пациентки. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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