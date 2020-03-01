Омская яхта «Сибирь» терпит бедствие в проливе Дрейка

Недаром пролив Дрейка так часто упоминается в мировой художественной литуратуре. Во все времена считавшийся одним из самых коварных и опасных для мореходов пролив сыграл злую шутку и с экипажем яхты «Сибирь». Напомним, омичи совершают кругосветное путешествие, посвященное 200-летию открытия Антарктиды.

Фото: Сергей ЩЕРБАКОВ

– Утро 29 февраля, стоим на якоре (на мертвяке, это хорошо), – рассказал об обстановке капитан «Сибири» Сергей Щербаков. – Дрейк для нас закрыт (это плохо). Становится ясно, что мы без посторонней помощи не уйдем. Затишья все реже, ветер дует за 30 узлов, иногда больше 40. Сегодня в ночь еще больше обещают. Правда, здесь с запада мы горой прикрыты. С востока намного хуже. Настрой у команды боевой, решаем задачи по мере их поступления, иногда лед отталкивает. На борту все в порядке.

Как выяснилось, у судна серьезные технические неисправности, необходима экстренная помощь. Речь идет о спасении жизней членов экипажа.

Губернатор Омской области Александр Бурков направил в адрес главы федерального Минприроды Дмитрия Кобылкина срочную телеграмму, где попросил о помощи для яхты «Сибирь».

По информации пресс-службы областного правительства, спасением экспедиции может быть только погрузка на научно-исследовательское судно «Академик Трешников», который по плану заходит на станцию Беллинсгаузен в начале марта, и доставка яхты и экипажа через пролив Дрейка в любой порт захода по маршруту судна.

Как сообщил в ответной телеграмме Дмитрий Кобылкин, по плану НИС «Академик Федоров» должно прибыть к станции Беллинсгаузен на разгрузку 8-10 марта. Министр заверил губернатора, что будет проработано техническое решение, как можно принять яхту и экипаж омичей на борт судна.

Недавно яхта достигла станции Беллинсгаузен.

СПРАВКА:

Кругосветка «Сибири» проходит в 2020 году, который объявлен Годом Антарктиды. Ровно 200 лет назад русские мореплаватели и исследователи Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев на кораблях «Восток» и «Мирный» совершили открытие Антарктиды.

Яхта «Сибирь» стартовала 7 июля 2019 года из Омска. На данный момент судно прошло половину пути. Яхта достигла полярной станции Беллинсгаузен. Там она в том числе выполнила поручение по передаче на станцию капсулы с землей с места боев по защите Ленинграда в Великой Отечественной войне.

В общей сложности омскому паруснику предстоит сделать остановки более чем в шестидесяти портах. К августу яхта должна дойти до восточных берегов России, пройти через Берингов пролив и Северным морским путем вернуться в Омск в октябре 2020 года.