Мать троих детей, тело которой нашли под окнами дома в Омске, уже пыталась покончить с собой

Трагедия разыгралась в выходной рано утром. Под окнами одного из домов по улице 28-я Северная прохожие обнаружили тело молодой женщины. Фотография появилась в социальных сетях. Оказалось, это была соседка с 9 этажа, у которой было трое маленьких детей. Это шокировало всех жителей дома - накрытое одеялом тело пролежало у подъезда несколько часов.

Семья казалась счастливой, в ней росли малыши 1, 2 и 4 лет. Дети чистенькие, как с картинки. 29-летняя Инна Ходунова* часто гуляла всем семейством во дворе. Отзывы о семье были только положительные - ни пили, ни ругались.

- Трое детей остались. Мы живем рядом, дети на одной площадки играют...сами в шоке, - рассказала одна из омичек, знавшая семью.

Многие даже завидовали Инне - хороший любящий муж, работ ал дежурным в полиции, неплохо зарабатывал. Поэтому версии случившегося были самые разные. Сперва жители дома подумали, что омичка выпала во время мытья окон. Однако некоторые соседи все же замечали нечто странное в поведении многодетной мамы. Говорят, что она постоянно жаловалась на нелегкую жизнь.

- Устала от детей. Всего 29 лет мамочке-то. Муж хороший, заработок нормальный у него, квартира большая, а она от детей устала, - делится с "Комсомолкой" другая соседка. - Теперь эти крошки остались на отце - о чем она вообще думала.

Позже появились и очевидцы случившегося. Они утверждают: падение из окна не было несчастным случаем. Все произошло на глазах ребятишек, находившихся в квартире. У следователей сейчас нет сомнений, что женщина сама выпрыгнула из окна. Суицид - сейчас основная версия случившегося.

- Все произошло рано утром около 9.30 часов. Женщина упала с высоты 9 этажа. В квартире кроме нее и детей никого не было, - рассказали нам в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.

В то же время, как нам стало известно, Инна было очень импульсивным человеком. Она часто впадала в депрессии и временами вела себя очень несдержанно. Периодически жаловалась на усталость от жизни и затяжного декрета. И попытка суицида, как оказалось, была далеко не первой. Ранее женщина уже пыталась выпрыгнуть из окна. Но несколько раз ее успевал остановить и успокоить муж. Он очень переживал из-за всей этой ситуации. Но в этот раз спасти свою жену не сумел - супруг погибшей находился на суточном дежурстве. Он работал сутки через трое. Почему же именно Инна пошла на отчаянный шаг, сейчас выясняют следователи. Они уже опрашивают соседей.

* Имя и фамилия изменены