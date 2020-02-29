2020-02-29T13:22:08+03:00
Общество

Омичам рассказали, куда сходить на Масленицу

Основные гулянья запланированы на 1 марта
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба омской мэрииФото: пресс-служба омской мэрии
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Подходит к концу масленичная неделя. Ее кульминация в этом году выпадает на первый день весны. Поэтому традиционное для праздника сожжение чучела зимы будет как нельзя кстати.

В омской мэрии рассказали, что подготовили на Масленицу для горожан. Вот, куда можно будет сходить в воскресенье, 1 марта.

В 11.30 на улице Партизанской стартует шествие Маслениц.

С 12.00 на ул. Ленина и в сквере имени Дзержинского пройдут проводы зимы на 3 сценических и 30 локальных площадках со скоморохами и ряжеными, с катанием на лошадях, играми и состязаниями.

Фото: пресс-служба омской мэрии

Фото: пресс-служба омской мэрии

Также в 12.00 начнутся гулянья в Советском парке и на Зеленом острове.

В это же время омичей приглашает Парк имени 30-летия ВЛКСМ. Здесь масленичные гулянья завершатся сжиганием Чучела в 16.00.

Более подробно с программой на Масленицу в Омске можно ознакомиться в мобильном приложении «Город сегодня» и на интерактивной карте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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