Омичам рассказали, куда сходить на Масленицу

Подходит к концу масленичная неделя. Ее кульминация в этом году выпадает на первый день весны. Поэтому традиционное для праздника сожжение чучела зимы будет как нельзя кстати.

В омской мэрии рассказали, что подготовили на Масленицу для горожан. Вот, куда можно будет сходить в воскресенье, 1 марта.

В 11.30 на улице Партизанской стартует шествие Маслениц.

С 12.00 на ул. Ленина и в сквере имени Дзержинского пройдут проводы зимы на 3 сценических и 30 локальных площадках со скоморохами и ряжеными, с катанием на лошадях, играми и состязаниями.

Фото: пресс-служба омской мэрии

Также в 12.00 начнутся гулянья в Советском парке и на Зеленом острове.

В это же время омичей приглашает Парк имени 30-летия ВЛКСМ. Здесь масленичные гулянья завершатся сжиганием Чучела в 16.00.

Более подробно с программой на Масленицу в Омске можно ознакомиться в мобильном приложении «Город сегодня» и на интерактивной карте здесь.