2020-02-21T12:47:49+03:00
Происшествия

«Начали падать в обморок»: Из омской школы увезли на скорой семерых детей

По предварительным данным, девочки находились под воздействием каких-то веществ
Анна МИКУЛАСтанислав МУХИН
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Фото: «Яндекс.Карты»Фото: «Яндекс.Карты»
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ЧП случилось сегодня, 21 февраля, в омской школе № 90. Там внезапно стало плохо сразу семерым учащимся в возрасте от 14 до 15 лет.

– В районе 13.00 из школы № 90 на телефон скорой помощи поступил звонок о неудовлетворительном состоянии семи учащихся, – сообщили в пресс-службе областного минздрава. – На место оперативно выехала первая бригада медиков, впоследствии понадобились еще три машины. Дети доставлены в детскую областную больницу.

Как стало известно «Комсомолке», подростки, находившиеся на территории школы, начали терять сознание. Уже точно известно, что у них не выявлено пищевого отравления или вирусной инфекции. По одной из версий, учащиеся – это, кстати, все девочки – находились под воздействием каких-то веществ.

– Все случилось после торжественной линейки, посвященной 23 февраля, – рассказал официальный представитель областного УМВД Алексей Командыков. – Сначала попросила вызвать ей скорую одна из школьниц, а когда медики приехали на место, к их машине подошли еще шестеро ее приятельниц и также сообщили, что им плохо.

Учениц увезли в токсикологический центр, где им оказали первую помощь. Сейчас состояние подростков уже стабилизировалось, их развозят по домам родители.

– Комментариев мы не даем, департамент образования в курсе ситуации, – сказали «Комсомолке» в приемной школы № 90. – До свидания!

Подробности случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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