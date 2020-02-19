«Дядя Сережа просил сказать полиции, что не бил меня»: В суде озвучили показания омского «мальчика на гречке»

Продолжается судебное заседание по уголовному делу против Алины Ю. и Сергея К. Мать и ее сожителя обвиняют в истязании и причинении вреда здоровью 8-летнему Паше. Ребенка днями и ночами заставляли стоять коленями на гречке, лишали еды и били. Колени мальчика были изъедены крупой. Ему пришлось делать операцию.

Сегодня в суде зачитали показания мальчика, которые он дал следователю после побега из дома. Паша подробно рассказал, как с ним обращались. И от этих слов многим в зале заседания становилось плохо. Первый раз ребенка поставили на гречку в июне 2018 года.

- Дядя Сережа в первый раз сказал мне встать коленями на гречку. До этого он лишь бил меня ремнем по попе. Мама находилась дома и не говорила ему ничего, - приводит слова мальчика из материалов дела "Новый Омск". - Потом дядя Сережа каждые две-три недели ставил на гречку. От чего у меня появились раны на коленях. Мама обрабатывала раны мазью и забинтовывала их. Все лето я гулял по улице в штанах.

В результате «воспитания» отчимом гречку из Пашиных коленок доставали хирургическим путем. Фото: СУ СК РФ по Омской области

Все эти два года Паша чувствовал обиду на мать и ревновал ее к отчиму. Он признался: ему казалось, что мама больше любит того самого дядю Сережу, ведь она позволяла бить его и не защищала. Подробно рассказал мальчик и о правилах, которые установил отчим в их доме. О наказаниях кому-либо говорить ему строго настрого запретили.

- Он ставил меня в угол лицом, где я стоял на гречке с 9 утра до 6 вечера. Все это время меня не кормили и не разрешали выходить из угла. Также дядя Сережа предупредил меня, что если я откажусь стоять, то он будет еще больше меня бить по попе и на сутки оставит без еды, - рассказал ребенок следователям.

После возбуждения уголовного дела отчим пытался надавить на пасынка. Уговаривал Пашу дать нужные ему показания. За это он обещал школьнику сладости. Из его же показаний было ясно: мальчику постоянно внушали, что он виноват.

- Дядя Сережа просил, чтобы я сказал полицейским, что он меня не бил и не ставил на гречку. Если я это скажу, то он обещал купить мне сладости и разрешит гулять на улице подольше, - признался Паша. - Дядя Сережа сказал мне, что меня простил. Но я не знаю, за что простил. И еще просил его простить. Тогда они обещали сводить меня в аквапарк.

Ребенок также заявил, что не хочет жить с отчимом. Тот заставлял его делать массаж спины и ног. Паша откровенно боялся его. Сейчас мать находится на свободе, а отчим сидит в СИЗО. После шумихи мальчика изъяли из семьи и поместили в интернат. Однако позже во время психологических занятий опека решила, что отношения матери с сыном улучшились. Паша постоянно просился домой. Сейчас он находится с Алиной Ю., за семьей присматривает опека.

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