2020-02-19T08:35:49+03:00
Общество

Бывший министр омского здравоохранения Ерофеев, найденный мертвым в лесу, ехал на пасеку

Следствие выясняет причину смерти экс-чиновника
Станислав МУХИН
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Экс-министра здравоохранения нашли мертвым.Экс-министра здравоохранения нашли мертвым.Фото: ВКонтакте
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О пропаже бывшего омского министра здравоохранения Юрия Ерофеева заявила его супруга. Как выяснилось, экс-чиновник поехал на снегоходе в село Соляное Черлакского района. Там находился ангар, в котором у Ерофеева зимовали пчелы. В последние годы он увлекался пчеловодством и даже держал свою пасеку. Бывший глава минздрава любил охоту и рыбалку.

Тело бывшего чиновника нашли довольно быстро. Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Следственного комитета по Омской области, Юрий Ерофеев лежал под своим снегоходом. Визуально были видны синяки и ссадины, но силовики не исключают, что причиной смерти могла стать вовсе и не авария со снегоходом.

- Ответ на вопрос, что именно случилось, даст вскрытие тела, которое проведут в ближайшие часы. Пока версии разные, - рассказала "Комсомолке" старший помощник руководителя следственного комитета по взаимодействию со СМИ Лариса Болдинова.

Региональный минздрав Юрий Ерофее возглавлял с 2008 по 2012 год. Позже на чиновника заводили уголовное дело за покупку ведомством томографов по завышенной цене. Ущерб бюджету тогда оценили в 130 миллионов. Но за истечением срока давности уголовное дело закрыли. В последние годы Ерофеев работал в Новосибирске в ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены», а позже был назначен главврачом Большеуковской районной больницы в Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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