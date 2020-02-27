С 2020 года изменились предельные сроки ожидания бесплатной плановой медицинской помощи для всех обладателей полиса ОМС

На основе этого документа во всех субъектах РФ, в т.ч. на территории Омской области, утверждены территориальные программы ОМС, в которых подробно описан порядок предоставления бесплатной медицинской помощи, в т.ч. и предельные сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке.

Нужно знать, что назначение лечения, в т.ч. виды и объемы обследований, осуществляются лечащим врачом в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи, в отдельных случаях – консилиумом врачей, врачебной комиссией.

Особое внимание в программе ОМС уделяется борьбе с онкологическими заболеваниями, причем не только благодаря увеличению объема финансирования, но и путем сокращения сроков ожидания необходимых консультаций специалистов, диагностических исследований, срока ожидания оказания специализированной медицинской помощи.

С 2020 года при подозрении на ЗНО каждый пациент в системе ОМС имеет право:

1. На консультацию врача-онколога и других специалистов в срок не более 3-х рабочих дней с момента установления подозрения на ЗНО; направление в первичный онкологический кабинет и к другим специалистам обязан выдать любой специалист, который заподозрил ЗНО.

2. Врач-онколог первичного онкологического кабинета обязан в течение 1 рабочего дня обеспечить взятие биопсии опухоли/пораженного органа, при невозможности немедленно направить в другую медицинскую организацию.

3. Необходимые лабораторно-инструментальные исследования, в т.ч. МРТ, КТ, ангиография, должны быть выполнены в срок не более 7 рабочих дней со дня их назначения, в т.ч. в центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), которые начали организовываться во всех субъектах РФ.

4. Если онкологическое заболевание подтвердилось, то врач-онколог первичного онкологического кабинета в течение 3-х дней должен поставить пациента на диспансерный учет и организовать ему оказание специализированной медицинской помощи в срок не более 7 дней со дня установления диагноза ЗНО и/или гистологической верификации опухоли.

С 2020 года в программе ОМС выделены в отдельные медицинские услуги гистологические и молекулярно-генетические исследования с целью выявления онкологических заболеваний, чего не было ранее. Особое внимание в рамках ОМС будет уделяться ранней диагностике злокачественных новообразований. Так, в рамках диспансеризации пациенты смогут пройти 6 онкоскринингов: на выявление злокачественных заболеваний толстого кишечника и прямой кишки, шейки матки, молочной железы, предстательной железы, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, на выявление визуальных и иных локализаций онкозаболеваний кожных покровов.

Пройти диспансеризацию теперь можно в вечернее время и в субботу. График работы Вашей поликлиники можно уточнить на официальном сайте Вашей поликлиники или у своего страхового представителя, позвонив по телефону, указанному на Вашем полисе ОМС.

Для пациентов, с уже установленным диагнозом или подозрением на какое-либо другое заболевание, выявленное в т.ч. на диспансеризации, кроме ЗНО, также установлены предельные сроки ожидания плановой медицинской помощи:

1. Прием врача первичного звена и/или посещение на дому врача первичного звена - не более 24 часов с момента обращения в поликлинику.

2. Проведение консультаций врачей-специалистов – не более 14 дней с момента обращения в медорганизацию, в которой ведут прием данные специалисты.

3. Срок проведения диагностических исследований (рентген, маммография, УЗИ, функциональная диагностика, лабораторные исследования – не более 14 рабочих дней со дня назначения.

4. Срок ожидания госпитализации в дневной или круглосуточный стационар для оказания специализированной медицинской помощи, за исключением ВМП – не более 14 календарных дней со дня обращения в медицинскую организацию, в которую выдано направление лечащим врачом.

В случае несоблюдения медицинскими организациями данных сроков у всех граждан – обладателей полиса ОМС, есть право обращения за помощью в свою или во вновь выбранную страховую медицинскую организацию.

Предлагаем ознакомиться в 3-х минутном видеоролике с 5-ТОП нарушений прав пациентов при обращении за медицинской помощью:

Название и телефон Вашей страховой компании на обратной стороне полиса ОМС и/или на памятке, которая была выдана при получении полиса ОМС.Заменить страховую компанию можно 1 раз в год до 1 ноября или чаще, при смене региона проживания.

Для граждан, застрахованных по ОМС в ООО «Капитал МС» (прежнее наименование – ООО «РГС-Медицина») напоминаем наш телефон контакт-центра в Омской области 8-800-550-81-02, федеральный контакт-центр 8-800-100-81-02 (круглосуточно, бесплатно).

Наши адреса можно посмотреть на сайте www.kapmed.ru.

Связаться со страховыми представителями Капитал МС можно и через таксофоны, которыми уже оснащены некоторые поликлиниках нашего региона.

Также на нашем сайте на нашем сайте www.kapmed.ru вы можете пройти бесплатный онлайн-курс «Как лечиться бесплатно».

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