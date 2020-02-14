2020-02-14T18:08:19+03:00
Здоровье

Похудеть можно бесплатно

В Областном центре медицинской профилактики начала работу школа коррекции веса.
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Школа коррекции веса работает по четверга и представляет собой цикл из 9 групповых занятий, которые ведёт врач-диетолог Анна Карибаева. На первом занятии слушатели прошли скрининг показателей здоровья и консультацию диетолога, а на последующих освоят правила здорового, сбалансированного питания, начнут вести пищевые дневники, научатся самостоятельно формировать свой пищевой рацион.

Этот проект в Областном центре медицинской профилактики работает не первый год. Как показали прошлогодние занятия школы, многие желающие похудеть достигали своей цели, отмечали улучшение самочувствия и качества жизни. Зафиксированное максимальное количество килограммов, которые сбросил один из участников занятий – 17. Стать слушателями школы коррекции веса могут все омичи и жители Омской области, независимо от возраста и рода занятий.

Занятия для желающих похудеть и избавиться от лишних килограммов бесплатные и проходят каждый четверг по адресу по адресу ул. Гагарина 24, корпус 1 (конференц-зал) в 16:45. Телефон для справок - 20-07-89.

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