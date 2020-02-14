Омских школьников научат как сберечь репродуктивное здоровье

В январе-феврале для учащихся 9-10 классов, обученные специалистами БУЗОО «Областной центр медицинской профилактики» волонтеры-медики проведут серию интерактивных мероприятий: «Репродуктивное здоровье – основа семейного благополучия». Цель: содействие

Сформировать ответственное отношение к репродуктивному здоровью и сексуальному поведению - такова цель серии интерактивных мероприятий, которые с января проводит БУЗОО «Областной центр медицинской профилактики» в омских школах. Волонтеры-медики в беседах со старшеклассниками обсудят как предупредить заболевания и сохранения репродуктивного здоровья. Интерактивный видеолекторий разделен на 3 блока, которые включают в себя: демонстрацию видеоматериала; проведение упражнения «Позиции», где ребятам предлагается выразить свое отношение к ситуациям, связанных с сохранением репродуктивного здоровья и информационного блока «Факторы риска и слагаемые репродуктивного здоровья», где ведущие представят информацию по вопросам профилактики репродуктивного здоровья и последствиях ранних половых отношений. Эти лекции будет сопровождать ведущий психолог областного центра медицинской профилактики Елена Паусьян. Каждый участник сможет высказаться и обозначить свою позицию по отдельным вопросам, связанным с сохранением репродуктивного здоровья. Всего планируется посетить 5-6 школ г. Омска.

Справка

По данным профилактических осмотров в последние годы отмечается неуклонный рост гинекологических нарушений у девочек-подростков: если у 15-летних девочек частота гинекологических заболеваний составляет 77,6%, то у 17-летних – уже достигает 92,5%. Несмотря на высокую распространенность заболеваний, девочки-подростки редко обращаются к врачу. Несвоевременность выявления нарушений на ранней стадии и отсутствие лечения увеличивают риск развития заболеваний репродуктивной сферы, осложнений в течение беременности и родов, во многом определяя существенные потери репродуктивного потенциала будущих матерей. Так, у 30% женщин, страдающих бесплодием и у 40% - с невынашиванием и патологией беременности - отмечалась гинекологическая патология в подростковом возрасте.

За последние 20 лет отмечается рост нарушений органов репродуктивной системы мальчиков, юношей и мужчин. Заболевания, определяющие их репродуктивное здоровье, выявлены у 46,9% детей и подростков. Около 60% состояний, приводящих к репродуктивной несостоятельности лиц мужского пола, имеют «точку отсчета» в детском и подростковом возрасте. Поэтому информация о том, как сохранить свое здоровье актуальна именно сейчас.