Ртути в Иртыше нет

О контроле за качеством водопроводной и речной воды в г. Омске

В последнее время в СМИ появилась информация о том, что Иртыш загрязнен ртутью. Поэтому Управление Роспотребнадзора по Омской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» ежедневно проводит отбор и исследование проб водопроводной и речной воды в районе водозаборов из реки Иртыш в районах села Троицкое Омского района, «Заря», «Падь» города Омска.

Итоги обнадеживают - по результатам исследований все пробы водопроводной и речной воды в районе города соответствуют гигиеническим требованиям и нормативам, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) по ртути не установлено.

В настоящее время продолжается отбор и исследования проб речной и водопроводной воды в рамках социально-гигиенического мониторинга.