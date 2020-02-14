2020-02-14T17:43:13+03:00
Здоровье

Ртути в Иртыше нет

Управление Роспотребнадзора по Омской области провело мониторинг качества воды.
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О контроле за качеством водопроводной и речной воды в г. Омске

В последнее время в СМИ появилась информация о том, что Иртыш загрязнен ртутью. Поэтому Управление Роспотребнадзора по Омской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» ежедневно проводит отбор и исследование проб водопроводной и речной воды в районе водозаборов из реки Иртыш в районах села Троицкое Омского района, «Заря», «Падь» города Омска.

Итоги обнадеживают - по результатам исследований все пробы водопроводной и речной воды в районе города соответствуют гигиеническим требованиям и нормативам, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) по ртути не установлено.

В настоящее время продолжается отбор и исследования проб речной и водопроводной воды в рамках социально-гигиенического мониторинга.

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