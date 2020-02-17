«Проблемы начались, когда я узнал, что там идут поставки наркотиков»: Отец омского кадета, которого воспитатель обвинил в нападении с оружием, высказал свою версию конфликта

Омские СМИ облетела история про конфликт, случившийся недавно в Омском кадетском корпусе. Якобы в закрытое учебное заведение ворвался один из родителей кадетов, навел оружие на одного из воспитателей и начал угрожать. Вскоре выяснилось, что им оказался известный в городе человек – глава Омской областной федерации самбо и дзюдо Владислав Юрьев. Он рассказал «Комсомолке» свою версию конфликта.

«СЫН МЕЧТАЛ УЧИТЬСЯ ТАМ И ПОСТУПИЛ САМ, БЕЗ ПРОТЕКЦИИ»

Владислав рассказал, что он папа шестерых детей, поэтому к вопросам воспитания относится особенно внимательно. У него три дочери и три сына, все спортсмены. Старший, 13-летний мальчик сам захотел учиться именно в Кадетском корпусе. Несмотря на связи отца, сдал все экзамены самостоятельно и поступил туда без протекции. Но все обернулось совсем не так, как он мечтал.

– У всего случившегося есть большая история, – говорит Владислав. – Я помогаю Кадетскому корпусу. Поддерживаю, как могу: покупаю куртки для самбо для ребят, спортинвентарь, ремонт провожу. Основные проблемы начались, когда я узнал, что там идут поставки наркотических веществ – снюсов, спайсов и еще каких-то смесей. Там постоянно ловят детей – 12-13-летние мальчишки таскают их. Закономерный вопрос: как в закрытом помещении вы не можете ситуацию решить? Невозможно там не прекратить наркоторговлю? Я дружу с руководителем Кадетского корпуса – Николаем Васильевичем Кравченко. К нему вопросов нет. Надеюсь, что он сейчас разберется с ситуацией и наведет там порядок. Мы готовы ему помочь в этом Но есть среднее звено, которое давно работает и имеет собственные интересы, как я уже понял.

«Я ПРЕДЛАГАЛ УСТАНОВИТЬ КАМЕРУ СО СТОРОНЫ, ОТКУДА ЗАБРАСЫВАЮТ НАРКОТИКИ, –ТИШИНА»

Владислав рассказал, что предлагал проводить с кадетами профилактические уроки, заниматься пропагандой здорового образа жизни. К нему были готовы присоединиться известные спортсмены и популярные среди молодежи рэперы. Руководство вроде бы сначала восприняло идею с воодушевлением, но воспитатели сказали, что на это просто нет времени.

– Это было очень удивительно. Мне стало интересно, я пошел разбираться дальше. Я имею на это право не только как родитель, но и как благотворитель. Стал задавать вопросы, почему не обыскивают учащихся. Мне сказали воспитатели, что наркотики забрасывают через забор с улицы Ленина, потому что там нет камеры. Мол на ее установку нет денег. Я говорю заместителю начальника Кадетского корпуса, что готов купить эту камеру. Отвечает: «Мы обсудим». И тишина. И чудесным образом забыли об этом.

– То есть, вы считаете, что в этой ситуации кто-то заинтересован?

А как вы считаете, если в режимном заведении не стоит камера именно с той стороны, откуда забрасывают наркотики?

Иван Никанин, предположительно, обидел курсанта своим замечанием.Фото: Одноклассники

«ПОЧТИ ВСЕ ПЕДАГОГИ МАТЕРЯТ ДЕТЕЙ. РАЗВЕ ТАК МОЖНО ВОСПИТАТЬ ОФИЦЕРА?!»

Кроме того, сообщил Юрьев и о другой проблеме, которая волнует многих членов родительского комитета в этом учебном заведении. По словам Владислава, поступали неоднократные жалобы на неуставные отношения педагогов по отношению к кадетам.

– Воспитатели – почти все поголовно – матерят детей. Я несколько раз звонил ротному Садимову. Говорил: «Вы прекратите эту практику! Как можно воспитывать офицеров, унижая их такими словами?!». Садимов пообещал, что, конечно, разберется. Но ситуация повторялась несколько раз.

Последней каплей стал случай, из-за которого и произошел недавний конфликт родителя и воспитателя. При этом обо всем Владислав Юрьев узнал не от своего 13-летнего сына, а от одной из матерей в родительском комитете. Выяснилось, что в тот день мальчики стояли в строю и немного отвлеклись. Иван Никанин вызвал их вперед, обматерил и произнес фразу, унизившую их мужское достоинство.

– Естественно, я приехал разбираться, что произошло. Вызвали этого Никанина. Он сказал: «Я их не материл, но предположил, что они такие-то и сякие». Но это же еще худшее оскорбление для мальчиков! Представляете, стоит несколько десятков человек и он при всех называет их так, тем самым провоцируя смех и конфликты. Я предложил Ивану, если он мужчина, встретиться со мной и обсудить все в другом месте. Он мне ответил, что он не мужчина, а воспитатель». Тут, признаю, я не выдержал и рассказал ему, кто он на самом деле в грубой форме. На что он мне заявил, что будет жаловаться и убежал. Ротный все это видел. Сейчас они начали утверждать, что все происходило при детях – это неправда. Никого из детей там не было. По моей информации, сейчас на ребят давят и заставляют писать заявления, что якобы они были свидетелями конфликта. Но внутри Кадетского корпуса везде есть видеонаблюдение. На записях можно посмотреть, как и с чем я зашел.

– А оружие вы все-таки проносили в кадетский корпус или нет?

– Какой пистолет?! Это полная шизофрения и бред! Да он бы от вида водяного пистолета умер от инфаркта сразу, о чем вы говорите! Никакого оружия я не проносил. Просто они прекрасно знают, что я стреляю в тире, что у меня есть оружие. А сейчас горит земля под ногами, вот и придумали этот бред. Они же понимают, что информация о беспределе с наркоторговлей и неуставными отношениями дошла до руководство Военно-воздушных сил РФ, и они решили отомстить таким способом. Но еще раз повторюсь: внутри кадетского корпуса везде стоят камеры видеонаблюдения. Пусть включат записи и посмотрят, как все было на самом деле.

– Вы не боитесь, что педагоги могут начать мстить вашему сыну?

– Они уже давно его гнобят, но ничего страшного. Он, кстати, очень хорошо учится и даже висит у них на доске почета. Пусть терпит. Жизнь сложная, пусть учится выходить из любых ситуаций. В дальнейшем пригодится. Я сына воспитал так, что он всегда дает сдачу и никогда не позволяет себя оскорблять, невзирая на возраст, чин и физические кондиции противника. Он из-за этого не раз страдал, но я считаю, что это правильно – никогда нельзя спускать обиду. А вот с воспитателями, которые пытаются самоутвердиться за счет унижения человеческого достоинства детей, мы будем разбираться. Я эту тему так не оставлю. Мы там разворошим и наркоторговлю и неуставные отношения. Видимо, решили превентивно нагадить, но это не сработает.

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