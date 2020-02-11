Депутаты обсудили распределение дополнительных 91,7 млн рублей бюджета

На украшение города к юбилею Победы выделят 18 млн

На заседании комитета по финансово-экономическим вопросам в Омском горсовете внесли первые изменения в бюджет на 2020 год. Выступавший с отчетом заммэра Богдан Масан рассказал, что городская казна пополнилась на 91,7 млн рублей. Из них 69,3 млн - средства, оставшиеся на едином счете бюджета. Кроме того, на 22 млн рублей будет увеличен дефицит.

Дополнительные деньги планируют направить в первую очередь на социальную сферу. В частности, на приобретение 41 квартиры для семей, где есть люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, потратят 52,2 млн. Еще 21,4 млн пойдет на строительный контроль в городе.

Особое внимание в 2020-м, юбилейном, году уделяется празднованию 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. На праздничное оформление города планируют направить 18 млн рублей.

Еще почти 2 млн выделят на установку и ремонт светофоров. Комитет рекомендовал принять изменения в бюджет сразу в двух чтениях.

В результате параметры бюджета города на 2020 год выглядят так: доходы - 19 млрд, расходы - 20,2 млрд рублей.

На пленарном заседании горсовета также обсудили планы по подготовке к юбилею Победы. Парламентарии рассмотрели вопрос о возведении памятника медикам, спасавшим раненых в госпитале во время Великой Отечественной войны. Его планируют установить к 9 Мая на Левом берегу.

Памятник медикам появится в Омске к 9 Мая.

В итоге остальные коллеги также поддержали проект и проголосовали за установку скульптуры, изображающей хирурга и медсестру, склонившихся над раненым бойцом.- Комитет единогласно рекомендовал принять постановление, - сказал председатель комитета по социальным вопросам Максим Астафьев, где изначально рассматривалось это предложение.

Председатель горсовета выступил с предложением разделить комитет по вопросам экономического развития и муниципальной собственности на две части. Свою инициативу Владимир Корбут объяснил тем, что она появилась из общения с коллегами. Выяснилось, что на этом комитете с начала осенней сессии рассмотрено почти в два раза больше вопросов, чем на других, из-за этого заседания сильно затягивались.Новый комитет сосредоточится на экономическом развитии

Впрочем, не все парламентарии сочли преобразование целесообразным. Например, глава финансово-бюджетного комитета Юрий Федотов подчеркнул, что большая часть вопросов, которые рассматривали его коллеги, касалась муниципальной собственности.

- Управление муниципальным имуществом, объекты культурного наследия - их может рассматривать комитет по муниципальной собственности, а такие вопросы, как создание благоприятного инвестиционного климата, условий для развития малого, среднего предпринимательства, - это уже к экономическому развитию, - привел свои аргументы депутат Алексей Сокин. - Не секрет, что сегодня в Омске есть вопросы к департаменту архитектуры, недвижимости. Решение вопросов предпринимателей растягивается во времени. Это системные перегрузы. Наша задача - создавать правовую базу для их решения, помогать, содействовать.

Одни парламентарии заметили, что в таком случае придется перераспределить и часть функций остальных комитетов. Другие предположили, что просто не наберется нужное число людей: ведь сейчас в горсовете действует ограничение - депутат не может состоять более чем в трех комитетах.

Но после обсуждений депутаты все-таки приняли решение о разделении комитета на два новых - по вопросам экономического развития и по вопросам муниципальной собственности. Они начнут работать уже в марте, а их глав выберут в апреле. Таким образом, в Омском горсовете теперь будет восемь комитетов.

Депутатов обеспокоила реклама наркотиков на фасадах

Также на заседании горсовета итоги работы за 2019 год подвел начальник УМВД по Омску Евгений Быков.

Глава городской полиции рассказал о позитивных изменениях почти по всем основным показателям. В 2019-м сократилось общее число преступлений, в том числе тяжких, а раскрываемость растет.

Парламентарии задали полковнику Быкову около 30 вопросов. Многие депутаты передали наказы и пожелания избирателей.

Депутат Владимир Казанин заострил внимание на рекламе наркотиков, которой расписывают фасады домов. А Дмитрий Петренко поинтересовался, как оставить обращение правоохранителям и куда жаловаться, если заявление не приняли. Выяснилось, что это можно сделать напрямую через официальный сайт областного УМВД. Кроме того, полицейские оперативно ответят на сообщения в соцсетях.

Евгений Быков отметил, что в течение 10 дней участковый должен отреагировать на обращение. Все они фиксируются в опорном пункте. Если вопрос не решается, нужно писать жалобу.

Подали депутаты и еще одну интересную идею для УМВД - создать специальное приложение, которое можно скачать на смартфон.

Со своей стороны Евгений Быков в докладе обратился к мэру и депутатам с просьбой содействовать работе полиции. В частности, отметил, что необходимо выделить помещения под участковые пункты в четырех активно застраиваемых микрорайонах Омска. Полковник подчеркнул, что нужно обеспечить круглогодичное наличие дорожной разметки, достаточное количество светофоров, а также строительство тротуаров и линий освещения.

Депутаты приняли информацию к сведению.

ОФИЦИАЛЬНО:

«Депутаты хотели бы, чтобы экономическому развитию города уделялось большее значение»

Председатель Омского горсовета Владимир КОРБУТ:

- Анализ, который мы провели, говорит о том, что комитет по вопросам экономического развития и муниципальной собственности перегружен. Ряд вопросов, связанных с улучшением инвестиционного климата, развитием среднего и малого бизнеса, уходит на второй план, а мы бы хотели, чтобы им придавалось большее значение, чтобы нашим предпринимателям не нужно было месяцами выжидать разрешение на открытие предприятия, строительство нового объекта. И то, что депутаты поддержали предложение коллег, говорит об актуальности вопроса.

Анна ЛИСОВАЯ.